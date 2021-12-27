47 Yaşını Doldurmuş Vatandaşlara Erken Emeklilik Fırsatı Geliyor! 47-54 Yaş Aralığında Olan Kişilere Özel Emeklilik Var

Şayet 47-54 yaş arasındaysanız erken yaşta kolaylıkla emekli olabilirsiniz. Çalışan işçi vatandaşların emekli olmasına olanak tanıyan şartlar arasında bulunan en mühim koşul ise belirli bir zaman olarak sigortalı çalışma yaşamınızın olmasıdır. Aynı şekilde belirli bir yaşa erişme seçeneği olarak da ele alınır. Çalışan işçi insanların erken yaşlarda da emekli olabilmesi adına bu koşulları sağlaması kafi olacaktır.

Prim ve yaş şartını karşılayan kişiler emekli olabilirler. Staj sigortasının yapılmasının akabinde doğum yapmış olan ve çalışma yaşamına devam eden anne kişiler, borçlanma sayesinde borçlandığı süreç kadar işe başlangıç tarihini geri olan bir tarihe çekme lüksüne sahip olur. Örnek erken emeklilik hesaplama formülü ise aşağıdaki gibi olmaktadır diyebiliriz.

Örnek Erken Emeklilik Hesaplama Seçenekleri

Erken yaşta emekli olmak isteyen bir vatandaşın 20 Haziran 1990 tarihi konusunda staj sigortasının başladığını düşünün. Mevzubahis olan çalışan kişi 20 Haziran 1994 tarihinde çalışma hayatına girmiş olsun ve bu durumda bireyin emeklilik düzeyi 20 sene 50 yaş, prim gününün ise 5675 prim günü olması lazımdır.

1991 senesi Mayıs ayı içerisinde staj sigortası başlatılmış olan bir kişinin daha sonraki dönemlerde 20 Mayıs 1994 tarihinde çalışma hayatına başlamış olduğunu varsayın. Bahsi geçen bireyin emeklilik koşulu ise 20 sene; 50 yaş ve 5675 prim günü formunda gelişecek demektir. Çalışan insanın 20 Mayıs 1992’de doğum yaptığı görülürse iki senelik borçlanma vaziyetiyle başlangıcı 20 Mayıs 1992 senesine başvuruyla çekerek emeklilik yaş sınırı da 48 yaş şeklinde belirlenecek.

Böylece emeklilik için 2 sene daha kazanmış olacak. Brüt asgari ücrete göre borçlanma durumu için lazım olan tutar belirlenir. Bir çocuk için borçlanma durumu 24 aylık borçlanma tutarına göre hesap edilir. 10 sene ödenecek olan prim kafidir. Sigortalı halde on beş sene ve de 3600 günü dolduran bireyler daha çok çalışmalarına gerek kalmadan emekli olma fırsatı yakalayabilecektir. Lazım olan belgeler ilerleyen tarihlerde netleşecektir.