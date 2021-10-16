Merkel'den Uğur Şahin ile Özlem Türeci Mesajı!

Veda ziyareti adına bugün Türkiye'ye gelen Almanya Şansölyesi Angela Merkel, görevini bırakmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Merkel ile Huber Köşkü'nde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bir süre boyunca balkonda liderler ile sohbet etti. Recep Tayyip Erdoğan Almanya Şansölyesi Angela Merkel'e İstanbul Boğazı'nı anlattı ve görüşmenin 1,5 saat sürdüğü bilgisine ulaşıldı. Görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Merkel'in ortak bir basın açıklamasında bulunması ise dikkatleri çeken bir gelişme olarak görüldü.

Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştiren Almanya Başbakanı Angela Merkel veda ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Huber Köşkü'nde bir araya geldi ve daha sonra ortak bir basın açıklaması yapıldı. Yaklaşık olarak 1,5 saat süren görüşme sonrasında iki lider görüşme sonrasında ortak bir açıklamada bulundu ve gündemde yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sayın Merkel ile yürütülen başarılı çalışmaların aynı şekilde yeni hükümet döneminde de devam etmesini temenni ettiğini belirtti. Bunun yanı sıra Merkel'in her zaman çözüm odaklı bir lider olduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ifade edildi. Erdoğan, bugünkü görüşmelerde Sayın Merkel ile ikili ilişkiler başta olmak üzere gündemdeki konuların ayrıntılı bir şekilde ele alındığını söyledi.

İlişkilerin en önemli sosyal yönünü Almanya'daki Türk toplumunun oluşturduğunu ifade eden Recep Tayyip Erdoğan bu durumun ortak zenginliği teşkil ettiğini de ifade etti. Bundan sonra da Sayın Şansölye’nin Alman Türk dostluğuna önemli katkılar sağlayacağından emin olduğu açıklandı. Aynı zamanda yabancı ve İslam düşmanlığı ile ırkçılığın ne yazık ki Türk toplumunun Avrupa'da yaşadığı başlıca sorunlardan biri olduğu belirtildi.

Merkel ise Almanya'da bilim adamı, akademisyen ve doktor olarak çalışmakta olan ve anne babaları göçmen olan Türk insanlar bulunduğunu ifade etti. Bu konuya örnek olarak Uğur Şahin ile Özlem Türeci’nin de verilebileceğine açıklayan Merkel, örnek teşkil eden kariyerlerin bulunduğunun görüldüğünü açıkladı.