İlişkinin Bittiğini Gösteren Sinyaller Nelerdir?

Partnerler arasında sürekli bir şekilde kavga etmek bir ilişkinin yolunda gitmediğine dair ilk sinyali göstermektedir. Bir zamanlar var olan bağlantı duygusu ve ortak zemin tarafları için yok olabilir ve bu sebeple kavgalar daha sık bir şekilde yaşanabilir. Eskiye göre daha hararetli hale gelen kavgalar altta yatmakta olan problemlerin de bir belirtisi olmaktadır. Diğer taraftan kavga edemeyecek kadar ilgisiz olmak da ilişkinin artık eskisi gibi olmadığını göstermektedir. Taraflardan her ikisi ya da biri ilişkileri için kavga edebilecek bir durum görmüyorsa ve mücadele vermekten kaçınılıyorsa ilişki çoğu zaman bitmektedir.

Bir uzman ya da çift terapisi yardımı almak ilişkide bulunan çatlakları gidermeye yardımcı olabilir ve taraflar bu durumu kabul etmeyebilir. Yardım istememeyi ya da terapiye gitmemeyi tercih eden bir partner ilişkiye karşı kayıtsız olduğunu gözler önüne sermektedir.

İlişkinin destekleyici keyifli ve tatmin edici olması gerekir ve sıklıkla taraflar birbirinden uzaklaşma ihtiyacı olan verme ihtiyacı hissediyorsa bu ilişkilerinin bitmek üzere olduğunu belirtmektedir. Bekar olmayı hayal etmek ve mola istemek ilişkinin istenilen biçimde ilerlemediğini gösterir. Bazı zamanlarda partnerleri olmadan hayal kuran insanlar ilişkileri ile ilgili yeterince tatmin olmadıklarını düşünmektedir.

Partnerlerin cinsel hayatlarında iniş çıkış yaşaması doğal bir durumdur fakat yakınlıklarının önemli ölçüde azaldığı durumlarda bunun üzerine çalışılması gerekir. Çiftler aralarındaki bağ azaldığı durumda bunu güçlendirecek bir iletişim yaratmaya çalışılmıyorsa bu konuya öncelik verilmiyor demektir. Fiziksel yakınlık ve cinsellik yalnızca bedensel bir tatmin değildir ve bu aynı zamanda çiftlerin arasında bulunan samimiyet bağının oluşmasına da faydalı olur. Var olan uzaklığın gittikçe çoğalması, bu durumun önemsenmemesi artık partnerlerin samimiyet ve zevk için birbirlerine bakmadıklarını gözler önüne serer.

Çiftler birbirine yardım etmeyi bıraktıysa ve birbirlerini desteklemiyorsa bu durumda ilişkinin kötüye gittiğini göstermektedir. Sağlıklı ilişkilerin sadece destekleyici olmadığı ve aynı zamanda fedakarlık ve uzlaşma gerektirdiği de hatırlanmalıdır. Partnerlerin ilişkisinin tersine döndüğünün farklı bir sinyalleri de partnerlerin ihtiyaçlarını karşılamak adına fedakarlık yapmak istememek olarak yorumlanabilir.

Partnerlerden her ikisi ya da biri bazı şeyleri bitirmek istiyor fakat nasıl bunun yapılacağını bilmiyorsa ilişkiyi sabote etmeye çalışabilir. Sabote etme durumu artık karşılanmayan beklentiler bariz değişim hatalardan pişmanlık duymama ve sürekli hata yapma şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Bitmekte olan bir ilişkinin farklı bir işaretle tarafların beraber vakit geçirmekten kaçınması ve arkadaşlarına ya da diğer faaliyetlere öncelik vermesi durumunda ilişki içerisinde bireysel olarak zaman geçirmek de önemlidir fakat durum ilişkiyi ihmal noktasına geliyorsa orada bir problem var demektir.

Gelecek hakkında planlar yapabilmek kalıcı ilişkiler için büyük bir bileşendir ve çiftler gelecek için birlikte plan kurdukları sırada heyecan yaşayabilir ancak taraflar geleceği artık birlikte hayal edemediğinde ve gelecek hakkında planlar da birbirlerini göremedikleri sırada bazı bileşenler yok olmaktadır.