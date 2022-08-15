Ev veya Araba Satın Almak İsteyenler! Güncel Faiz Oraları Açıklandı…

Pandemi döneminde konut fiyatlarının yanı sıra aynı zamanda taşıt fiyatlarında da yukarı yönlü değişmeler yaşandı. Vatandaşlar yatırım yaparken iki kez düşünüyor.

Pandemi döneminde başlayan konut fiyatları taşıt fiyatlarını da yükselti. Yükselme trendine giren yatırımlar, vatandaşlar tarafından dikkatlice takip ediliyor. Yatırım yapmayı düşünen yatırımcılar iki kez düşünmez zorunda kalıyor. Finansman desteği sağlayamayan vatandaşlar için ilk çalınacak kapı bankalar oluyor. Bankaların uygulamış olduğu faiz oranları bankadan bankaya değişiyor. Oldukça yüksek seviyelerde seyreden faiz oranları vatandaşı düşündürüyor. Bankaların sunmuş oldukları faiz indirimi ve kredi kampanyaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Güncel Konut Kredisi Faiz Oranları

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, ilk soluğu bankalarda alıyor. Kredi türü için ortaya çıkacak faiz oranlarını Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından alınan kararlar neticesinde belirleniyor. Dolayısı ile faiz oranlarında değişkenlik yaşanabiliyor. An itibari ile gerçekleşen kredi faiz oranlarını sizler için derledik.

En düşük faiz oranı uygulayan bankalardan bir tanesi olan Vakıfbank, vatandaşlara düşük oranı faiz sunuyor. Düzenlemiş olduğu kampanyalar kapsamında müşterilerine %1,32 oranında faiz uyguluyor. Ziraat Bankası tarafından uygulanan Konut kredisinde faiz oranı 1,37 civarında bulunuyor. Halkbank tarafından sunulan kredi de faiz oranı 1,38 olarak belirlendi.

Akbank’tan vatandaşlara sunulan konut kredisi faiz oranı 1,39 civarında olurken, Garanti Bankası tarafından açıklanan faiz oranı 1,42 olarak tespit edildi. Konut kredisinde hizmet sunan Yapı Kredi Bankası konut kullanacak olan vatandaşlara uygulayacağı faiz oranı yüzde 1,45 olarak belirledi. Ev kredisi kampanyası kapsamında ön plana çıkan İşbank müşterilerine 1,45 oranında faiz uygulayarak kredi veriyor.

Taşıt Kredilerinde Uygulanan Faiz Oranları

En avantajlı kredi ile kampanya düzenleyen İşbank, müşteri ve vatandaşlarına avantajlı taşıt kredisi adı altında kredi imkânı sunuyor. Taşıt almak isteyen vatandaşlar, satın alacakları sıfır veya ikinci el olması fark etmiyor. Her iki durumda da uygulanacak olan faiz oranı 1,55 olarak belirlendi. Yapı Kredi Bankası taşıt kredisinde vatandaşlara satın alacakları ikinci el veya sıfır kilometre araç için yüzde 1,59 oranında faiz uyguluyor.