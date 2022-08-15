Emekli Vatandaş Rahat Nefes Alacak! Emekli Maaşında Gelişmeler…

Ülke genelinde hayatını idame eden milyonlarca emekli ve memur bulunuyor. Emekli maaşlarına yapılacak zammı sürekli olarak merak ediyor. Her geçen ay enflasyon oranlarındaki gelişmeler zam oranlarına da yansıyor.

Milyonlarca emek ve memurun enflasyondan etkilenecek olan maaşının ne oranda değişeceğini merak ediyor. Zam oranlarını, her geçen gün artan enflasyon oranları belirliyor. Enflasyon verilerinin açıklanması ile birlikte zam oranları da aşağı yukarı belli oluyor. Uzmanları bu konuda beklentileri neler? Ayrıntılar haberimizde

Emekli ve memur vatandaşların yakından takip ettiği zam oranları açıklanan ve açıklanacak olan enflasyon verileri ile netleşiyor. Maaşlara yansıyacak olan zam oranları milyonlarca vatandaşı ilgilendirdiği gibi ailesini de yakından ilgilendiriyor. Bilindiği gibi emekli vatandaşlara yılda iki kez olmak üzere zam yapılıyor. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranlarına göre yapılan zamlar, açıklanan enflasyon oranlarına göre şekilleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan veriler ışığında Ocak ayında açıklanmaya başlayan enflasyon oranları %1,68 civarında iken Haziran ayı da dahil olmaz üzere her ay açıklanıyor. Memur ve memur emeklisi olan vatandaşlara toplu sözleşme gereği Ocak ayında ve Temmuz ayında yılın ilk 6 ayında ve ikinci 6 ayında oluşan enflasyon verilerine göre zam yapılmıştı.

Ramazan Bayramı’nda emeklilere yapılan zam ile yeni oluşan emekli maaşları alınmış oldu. Ocak ayında yapılacak olan zam için şimdiden aramalar başlandı. Yılın ikinci 6 ayına ait enflasyon verileri merakla bekleniyor. SSK, BAĞ-KUR emeklisi vatandaşlar ikinci altı ay için ortaya çıkabilecek verilere göre zam alacaklar. Memur ve memur emeklisi vatandaşlar enflasyon farklarını Ocak ayında alacaklar.

Emekli Vatandaşlara İkramiye Müjdesi

Emekli vatandaşlara yapılacak olan zammın yanı sıra ayrıca ikramiye müjdesi de bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararnameye göre bayram ikramiyelerine zam gelmiş, yukarı yönlü artış sağlanmıştı. Gerek Ramazan Bayramı’nda gerekse Kurban Bayramı’nda zamlı ikramiye bekleyişi memur vatandaşlar açısından sürüyor. Her bayramda olduğu gibi ilerleyen bayramlar için de beklentiyi girilmiş durumda.