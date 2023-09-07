Albaraka Türk Konut Finansmanı ile ev sahibi olma hayali ulaşılamaz bir fantezi olmaktan çıkıyor. Banka müşteri odaklı yaklaşımı ile ev sahibi olma yolculuğunuzu her zamankinden daha kolay ve ulaşılabilir kılıyor. Bankanın esnek taksit planları, şeffaf finansman seçenekleri ve basitleştirilmiş başvuru süreci, özel ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere tasarlanmıştır. İşte Albaraka Türk’ün Eylül ev kredisi kampanyasının detayları.

Albaraka Türk Konut Finansmanı ile her adımda yanınızda olacak. Sorunsuz bir deneyim için hemen şubeleri ziyaret edebilir ya da internet sitesinden süreç hakkında bilgi alabilirsiniz. Banka size özel 1 milyon liralık teklifli ile hayalinizdeki eve girmenizi ve kiradan kurtulmanızı sağlayacak. İşte yeni faiz oranları.

NASIL BAŞVURULUR?

Albaraka Türk Konut Finansmanı'na başvurmak, basit ve sorunsuz bir süreçtir. 18 yaş ve üzerinde bir bireyseniz artık siz de hayalinizdeki eve sahip olma yolculuğuna çıkabilirsiniz. Başvuruyu tamamlamak için aşağıdaki 3 gerekli belgeyi sağlamanız gerekecektir:

1. Geçerli bir kimlik belgesi.

2. İş yerinizden aldığınız net maaşınızı gösteren bir maaş bordrosu veya onaylı belgeler.

3. Satın almak istediğiniz mülkün tapu fotokopisi.

ALBARAKA TÜRK EYLÜL 2023 KONUT KREDİSİ ORANLARI

Albaraka Türk’ün ev kredisiyle hedeflerinize bir adım daha yaklaşın. Esnek kredi tercihleri, kolayca gerçekleşen süreçler ve müşteri temelli hizmetler ile hayalinizde olan evi gerçeğe dönüştürme fırsatı artık elinizde. Albaraka Türk’ün Eylül 2023 güncel konut kredisi rakamları belli oldu. Bu ay 100 bin ve 1. Milyon TL kredi çeken bir vatandaş şu faiz oranları ile geri ödeme yapabilecek:

Finansman Tutarı: 100.000 Türk lirası

Vade: 12 ay

Kâr Oranı: %2,79

Aylık Taksit Tutarı: 9.938,57 Türk lirası

Finansman Tutarı: 1.000.000 Türk lirası

Vade: 120 ay

Kâr Oranı: %3,99

Aylık Taksit Tutarı: 40.362,10 Türk lirası