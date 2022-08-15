Ayın 16'sı Salı Günü Hesaplara Ödemeler Yatıyor! IBAN Numarası Üzerinden Kontrol Ederek 5000 TL Alabileceksiniz...

İban numarası üzerinde 5 bin TL kadar ödeme almak isteyen kişiler bankalardan başvuru yapmaları durumunda, Ağustos 16sı sonrasında başvurularını gerçekleştirmeleri ile birlikte hesaplarına ödemeleri alabilmektedir. 5000 TL başvurusunu yapacak olan kişiler, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacaklar ve bu kampanya dahilinde aynı gün içinde ödemeleri alabileceklerdir. Hesap numaranıza veya iban numaramıza başvurunuzu gerçekleştirerek, alabileceğiniz bu kampanyaları, Akbank ve Yapı Kredi Bankası başlattı. 2 özel banka üzerinden başlatılan kampanyada banka kredi puanı uygun olan vatandaşlara aynı gün içinde 5000 TL gelir belgesiz olarak ödemeler yapılmaktadır.

Akbank üzerinden başlatılan kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere düşük faiz oranları ile birlikte daha yüksek limitlerde krediler verilecektir. Başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, Akbank ve Yapı Kredi Bankasının başlattığı bu kredi kampanyalarına hemen katıla bilmektedirler. Banka kredi puanınız 1200 ve üzerinde olması durumunda, işlemlerinizi yapabilecek ve ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz.

AKBANK

Size en yakın Akbank şubesine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte başvurunuzu yapabileceğiniz gibi, ayrıca bankanın resmi internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların resmi internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formu doldurmaları sonrasında kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte ihtiyaç kredisi başvuru formuna yazmış olduğunuz cep telefonuna kredi sonucu gelmektedir. Akbank ayrıca SMS ilede ihtiyaç kredisi imkanı sağlayan bankaların başında gelmektedir.

YAPI KREDİ BANKASI

5 bin TL, hemen hesabınıza ödeme almak istiyorsanız ve Yapı Kredi Bankası üzerinden bir hesabınız varsa, internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak başvurunuzu hemen gerçekleştirebilirsiniz. Sms ile ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden Yapı Kredi Bankası üzerinden düşük faiz oranlarıyla kredi kullanmanız mümkün olmakta. Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu dolduran vatandaşlar ile birlikte banka şubelerine giderek işlem yapacak olan vatandaşlar, aynı şartlar dahilinde kredi onay almaktadırlar. Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız, bireysel tc kimlik ve aylık gider yazarak, 44 11 numarasına mesaj göndermeniz durumunda, Yapı Kredi Bankasının, sizler için hazırlamış olduğu SMS Kredi Servisi ile başvurunuzu gerçekleştirmiş olursunuz.