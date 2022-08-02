Ev hanımlarına müjde! Nakit ihtiyacınıza 2 banka çözüm oldu, 20.000 TL ödeme yapıyor

Ev hanımlarına müjdeli haber geldi. 20000 TL'ye kadar nakit başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen ev hanımlarına, hızlı birşekilde sonuç verilerek, 20000 TL ödeme yapılacak. Gelir belgesiz olarak kullanabileceğiniz bu kredi kampanyalarına katılmak isteyen vatandaşlara şartları uygun olmaları durumunda hemen aynı gün içinde ödemeler verilmektedir. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapılacak olan başvurularda 36 ay vadeli olarak kredi alabilecek ve Akbank ve Denizbank üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebileceksiniz.

Akbank ve Denizbank, emekli maaş alan ve ev hanımı olan kişileri, yaptığı bu kampanyada 20000 TL kadar kredi kullanacak olan kişilerin banka kredi puanına bakarak onay vermektedir. Kredi puanı 1200 ve üzerinde olan vatandaşlara, Akbank ve Denizbank üzerinden başlatılan ve ev hanımları için özel olarak hazırlanan bu kredi kampanyasına katılarak, ihtiyaçlarını giderebilmektedirler.

Nakit ihtiyacı olan kişiler eğer, Akbank ve Denizbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsa, ayrıca yaş 18 üzerinde olması gerekiyor.

Akbank, Ev hanımlarına 20000 TL kredi başvurusu

Akbank üzerinden başvuru yapacak olan kişiler banka kredi puanı uygun olması durumunda hemen cep telefonları üzerinden SMS atarak onay alıp almadıklarını görebiliyor. Daha önce bankalardan kredi ve kredi kartı kullanmış olmanız durumunda ev hanımı olmamızı birlikte sizleri 20000 TL'ye kadar kredi ödemeleri yapılmaktadır. Kredi yazın boşluk bırakın ve kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz durumunda, Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olursunuz.

Denizbank, ev hanımlarına 20000 TL kredi

Denizbank üzerinden başlatılan kampanyada ise kredi kullanacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde SMS ile sonuç verilmektedir. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına gönderin. Denizbank, hesabı olan vatandaşlar ise başvurularını banka şubelerine gitmeden mobil uygulama üzerinden 7 24 yapabilmektedir.