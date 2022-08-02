11 milyon emekli vatandaşımıza ağustos ayı sonuna kadar 25.000 TL ödeme yapılacağı Haberi geldi

Son zamanlarda yapılan emekli kampanyaları ile birlikte vatandaşları hızlı bir şekilde işlemler yapılarak Kredi imkânları sağlanmaya devam ediliyor. 11 milyon üzerinde emekli vatandaşlarında kredi alabilecekleri yeni kampanyalar yayınlandı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda sizler de emekli maaşı hesabınız üzerinden kullanabileceğiniz 25.000 TL gelir belgesiz kredi için başvurularınızı gerçekleştirebileceksiniz. Acil ihtiyacınızın olması durumunda 25.000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak işlemler yapılarak kredi imkanları sağlanmaktadır. Gelir belgesiz olarak alabileceğiniz bu kredilerde emekli maaşınızı banka şubeleri üzerinden almanız yeterli.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar için başlatılan kampanyada özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da duyurusu yapılan kredi kampanyası olan 25.000 TL destek kredisi başvuruları alınmaya başlandı. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alıyorsanız başvurunuzu internet sitesi üzerinden ve bankadan internet bankacılığını kullanan müşteriler için ise mobil uygulamalar üzerinden 7/24 yapılabileceğini söyleyebiliriz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden destek kredisi alacak olan emeklilerin maaşları bu bankalar üzerinden olması gerekmektedir. Son zamanlarda yapılan kampanyalarda düşük faiz oranları ile işlem yapacak olan bu 3 banka sizlere aynı gün içinde sonuç vererek kredi kullandırmaktadır.

Kamu bankaları haricinde Kredi kullanacak olan vatandaşlar Garanti Bankası üzerinden de işlem yaparak ilk kredi alabilmektedir. Garanti Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan emeklilerin maaşı Bu banka üzerinden alınması durumunda krediyi hemen hesaplarına yatırabilecek ve onaylanan krediyi hemen aynı gün içinde hesabında görebilecek.

Emekli maaşımızı PTT üzerinden alıyorsanız emekli maaşı almanız için banka ve PTT şubelerine gitmeniz yeterlidir. PTT üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar PTT yazıp boşluk bırakıp kimlik numarasını yazarak bu mesajı 30 50 numarasına göndermesi durumunda kredi kullanabilmektedir.