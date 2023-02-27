Ev Hanımları İçin Maddi Müjdeler Geldi! Son yıllarda, vatandaşların sıkıntılarından kaynaklı olarak çalışan ya da emekli olan kişilerin en azından aylık olarak düzenli bir şekilde aldıkları maaşları kısmi de olsa güvence vermektedir. Ancak çalışmayan ya da bir şekilde çalışma imkanı olmayan ev hanımları için ise önemli bir jde günün ilk saatleri itibarıyla duyurulmuştur. Bu kapsamda, çalışmayan ev hanımları için kendi geleceklerine yatırım yapmak istiyorlarsa bu durumda, ekonomik olarak kendi özgürlüklerine kazanabilmeleri için bireysel emeklilik planları sayesinde, kısmi de olsa maddi olarak güvence altına girebileceklerdir.

Emekli kampanyası olarak verilmiş olan bu haber sayesinde yaşı 18’den büyük olan ve aylık en az 400 TL tutarının başlayacak olan katkı payı ödemeleri ile beraber bireysel emeklilik sistemine başvuru adımları gerçekleştirile bilir. Özellikle Anadolu hayat emeklilik tarafından geliştirilmiş olan ve ev hanımlarının maddi özgürlüklerini eline alabilmeleri için ve ilerleyen yaşlarda emeklilik fırsatları değerlendire bilmeleri için ek olarak devlet katkısının da bulunduğu bu bireysel emeklilik sistemine hemen kayıt yaptırabilirsiniz.

Ayrıca, benzer bir kampanya özel bankalar arasında oldukça kazançlı kampanyalar düzenleyen yapı kredi bankası tarafından da düzenlenmektedir. Bu şekilde ev hanımları kendi bütçelerini bir şekilde ayarlayarak ve aylık 400 TL tutarında bir taksit ödeme yani katkı payı verme şeklinde plan yapabilirlerse, hemen bireysel emeklilik sistemine giriş yapabilirler ve kendi geleceklerini maddi olarak güvence altına alabilmek için gerekli adımları atmış olurlar.