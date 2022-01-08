Son Dakika Duyuru: 3600 Ek Gösterge İle İlgili Yeni Karar Var! Değişiyor...

3600 ek gösterge son zamanlarda kamu personelleri tarafından merakla bekleniyor. Son dakika gelişmesinde 3600 ek göstergenin bazı meslek gruplarına değil tüm kamuyu kapsaması için çalışmalar yapılıyor.

3600 ek gösterge için yapılan bu çalışmanın Mayıs ayında meclise gelmesi ve onaylanması bekleniyor. İşte 3600 ek gösterge ile ilgili sizlere son dakika gelişmeler...

Son Dakika

3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Memurların merakla beklediği 3600 ek gösterge için devlet yeni bir çalışma yapıyor. 3600 ek gösterge Mayıs ayında Meclis'e yeni bir kapsam ile sunulacak.

Takip edilen 3600 ek gösterge ile ilgili bilindiği gibi sadece belli başlı meslekler inceleniyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdiği talimat ile birlikte 3600 ek gösterge için Mayıs ayında yeni bir yasanın geleceğini söyledi.

Bu yapılan çalışma meclis onayından geçerse kamu personeli için 3600 ek gösterge verilecek.

Maaşlar Yükselecek

3600 ek gösterge çıkması durumunda memurlar ile daire başkanlarının maaşlarının aynı olacağı tartışılmıştı. Memur olan kişilere 3600 ek gösterge yapıldığı zaman aynı kademede daire başkanları ve üstünde görev alan herkesin maaşı artacak. 9.600 TL'ye kadar maaşlarının çıkması gündemde.

Memur olan kişiler 3600 alınıyorsa ek göstergesi 4200'e çıkacak. Genel müdür başta olmak üzere herkesin maaşı kademeli artacak. Yapılacak olan son düzenlemede ayrıca asker sivil ve bürokrasi arasında ayrıma da son verileceği konuşuluyor.