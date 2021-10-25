Ev Almak İsteyenlere Müjde! En Uygun Konut Kredisi Veren Bankalar Açıklandı

İçerisinde olduğumuz bu zor süreçte ekonomik açıdan oldukça zorlukla karşı karşıya kalıyoruz. Bankalar bu kapsamda müşterilere cazip fırsatlarla pek çok kalemde kredi fırsatı sunuyor. Bu kredilerden biri de ev sahibi olmak isteyenlere sunulan konut kredisi. Peki hangi bankalar konut kredisi veriyor? Başvuru koşulları neler? Tüm detaylar haberimizde sizlerle...

Bankalar müşterilerine özellikle pandemi sürecinde pek çok cazip kredi fırsatı sunuyor. Özellikle de yaşanan işsizlik ve parasızlık süreçlerinde en azından ev kirası ödemesi yapmıyor olmak, vatandaşları bir nebze rahatlatıyor. Durum böyle olduğunda kirada oturan vatandaşlar da kira yerine kredi ödeyerek ev sahibi olmanın yollarını araştırıyor. Bu kapsamda vatandaşlara bankalar destek veriyor. Bankalar düşük faiz ve uzun vade süreleri ile vatandaşlara konut kredisi sunuyor.

Vakıfbank Sarı Panjur Konut Kredisi

Vakıfbank konut kredisi konusunda öncü bankalardan biridir. %1,40 faiz oranı ve 120 aya varan vade süreleri ile konut kredisi sunan banka, evin değerinin en fazla %80'i oranında kredi kullandırıyor. Minimum kredi limiti 12 bin TL, maksimum kredi tutarı ise 1.500.000 TL olarak belirlendi. Minimum vade 3 ay olarak belirlenirken, maksimum vade süresi de 120 ay olarak belirlenmiştir.

Akbank'tan Ev Sahibi Olmak İsteyenlere Konut Kredisi

Ev almak isteyen vatandaşlara bir destek de Akbank tarafından duyuruldu. Akbank %1,39 faiz oranı ile benzersiz bir konut kredisi kampanyası sundu. Akbank'tan kullanacak olduğunuz konut kredisi için minimum tutar 7 bin TL, maksimum limit ise 2.000.000 TL olarak belirlendi. Vade süresi ise en az 1 ay, en fazla 120 ay olarak gerçekleşiyor. Bu kredi fırsatından, krediye söz konusu olan evin fiyatının %80'i oranında yararlanabilirsiniz.

İş Bankasından Ev Sahibi Olmak İsteyene Destek

Kira yerine kredi ödemesi yaparak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için bir kampanya da İş Bankası tarafından duyuruldu. İş Bankası %1,40 faiz oranı ile en uygun konut kredileri sunan bankalar içerisinde yerini aldı. İş Bankası tarafından sağlanan bu konut kredisinin vade süresi en az 3, en fazla ise 120 ay olarak belirlendi. Çekilebilecek kredi tutarı ise minimum 7 bin TL maksimum ise 500.000 TL olarak gerçekleşecek.

Yapıkredi Konut Kredisi

Kirada oturmak istemeyen ve ev sahibi olmanın hayallerini kuran vatandaşlara bir kredi kampanyası da Yapı Kredi'den geliyor. Yapı Kredi, %1,40 faiz oranı ve 120 aya varan vade süresi ile en uygun konut kredilerinden bir tanesini müşterilerine sundu. Minimum vadeyi 3 ay olarak belirlerken, maksimum vade süresini 120 ay olarak belirleyen banka minimum kredi limitini 1.000 TL olarak, maksimum kredi tutarını ise 1.000.000 TL olarak belirliyor. Yapı Kredi Konut Kredisi'ne yönelik ayrıntılı bilgiye ulaşmak için müşteri hizmetlerini arayabilir, Yapı Kredi resmi internet adresine girebilir ya da bizzat size en yakın Yapı Kredi şubesine müracaat edebilirsiniz. Sizde size uygun cazip konut kredilerinden faydalanın, hayalleriniz ertelemeyin.