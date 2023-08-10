Son dönemde ekonomideki zorluklar yansımasını konut fiyatlarındaki artışla da gösterdi. Böyle bir ortamda pek çok kişinin sadece birikimleri ile ev alması zorlaştır. İş Bankası bu zorluğun farkında olarak altı ay erteleme imkânı sunuyor ve ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmek isteyenlere önemli bir destek sağlıyor.

Ev almanın zorlaştığı günümüz koşullarında vatandaş ister istemez çareyi bankalarda arıyor. Bankalardan kredi almanın zorlaştığı sistemde İş Bankası, müşterilerini sevindirecek bir haberle geldi. İşte bankanın son teklifinin tüm detayları.

DÜŞÜK FAİZ UZUN VADE

İş Bankası'nın kampanyası, artan konut kredisi faiz oranları karşısında tereddüt yaşayanlar için özellikle kredi kullanmak isteyenleri sevindirecek bir çare olarak öne çıkıyor. İş Bankası’nın ağustos ayında duyurduğu ve ay sonuna kadar geçerli olacak bu kampanyasında konut kredisi faizinin yüzde 2,85 olarak belirlediği ifade edildi. Bu oranla, ev sahibi olma hayali kuran bireyler daha uygun koşullarda krediye ulaşabilecek.

İş Bankası'nın Konut Kredisi hesaplama aracı ile kullanıcılar istedikleri vadeye göre taksit tutarını belirleyebiliyor ve detaylı geri ödeme planını görüntüleyebiliyor. Bu kredi için en fazla 120 ay vade yapılabiliyor. Başvuru sürecinde kişinin kredi notu ve aylık geliri gibi temel bilgiler kullanılarak hızlı bir ön değerlendirme yapılıyor. Yapılan işlemler sonrasında onay almış olan başvurular ile bankaya bırakılan iletişim yöntemleri üstünden iletişim kuruluyor.

1 MİLYON LİRA İÇİN MALİYET HESABI

İş Bankası'nın altı ay erteleme imkânı içeren konut kredisi paketinde altı ay erteleme sunması dikkatleri çekiyor.

120 ay vadeli 1 milyon TL'lik konut kredisi paketine baktığımızda faiz oranı 2,85 olarak hesaplanacağı için aylık taksit tutarının 29.512 TL olduğu görülecektir. Ödemelerin 2024 yılında başlaması, ev sahibi olmak isteyenler için önemli avantajlar sağlıyor. Ertelemeli ödeme seçeneği, bireylerin finansmanlarını etkin bir şekilde planlamalarına ve hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine olanak sağlıyor.