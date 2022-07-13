Fransa Gelecekteki Sahel Stratejisini Hazırlıyor

Fransız yetkililer, birlikleri Mali'den çekilmeyi tamamlarken ve kıyıdaki Batı Afrika devletlerine yönelik artan tehditle ilgili endişeler artarken , ülkenin Sahel'deki silahlı gruplarla savaşma stratejisini yeniden tanımlamak için Nijer'e gidiyor .

Mali, Çad ve Burkina Faso'da Paris yanlısı liderlere yönelik darbeler, Fransa'nın eski sömürgelerindeki ittifaklarını zayıflattı. Bu aynı zamanda geniş çöl ve çalılık alanlarını kontrol eden silahlı grupları cesaretlendirdi ve daha fazla Rus etkisinin kapısını açtı.

2.400 Fransız askerinin -Sahel bölgesindeki şiddetin doğduğu ve El Kaide ve IŞİD (IŞİD) yandaşlarının kalesi olan Mali'den çıkışının şiddeti artıracağına, komşuları istikrarsızlaştıracağına ve göçü teşvik edeceğine dair endişeler artıyor .

Geri çekilmenin yıl ortasında tamamlanması beklenirken, Fransa'nın yeni dışişleri bakanı Catherine Colonna ve Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, bölgesel bir yeniden konuşlandırmayı imzalamak için Cuma günü Nijer'e geldi.

Nijer, savaş uçakları, insansız hava araçları ve helikopterlerle başkent Niamey'de konuşlanmış yaklaşık 1000 askerle şimdi Fransız birliklerinin merkezi olacak.

Fransız yetkililer bir brifingde gazetecilere verdiği demeçte, Burkina ve Mali ile sınır bölgelerinde Nijer birlikleriyle özel operasyonlar için yaklaşık 300-400 sevk edileceğini söyledi.

Bölgenin başka yerlerinde faaliyet gösteren açıklanmayan sayıda özel kuvvetle birlikte 700-1.000 kişi daha Çad'da konuşlanacak. Yetkililer, Fransız birliklerinin çıkış tamamlandıktan sonra artık Mali'ye misyonlar gerçekleştirmeyecek veya savaşçıları takip etmeyeceklerini söyledi.

Colonna Salı günü bir parlamento oturumunda yaptığı konuşmada, "Mali'nin ötesinde, Batı Afrika'daki demokratik düşüş, Mali'de Eylül 2021'de Gine'de ve bu yılın Ocak ayında Burkina Faso'da iki kez art arda darbelerle son derece endişe verici" dedi. "Fransa bu olaylara rağmen, Batı Afrika ordularının terörist gruplara karşı savaşmasına yardımcı olmak için Mali'den bu çekilmeye devam edecek."

“Şu anda taleplerine ve ihtiyaçlarına göre, onlara sağlayabileceğimiz desteğin niteliğini belirlemek için ilgili ortaklarımızla istişare halindeyiz.”

Fransız diplomatik bir kaynak, amacın Eylül ayında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yeni bir strateji sunmak olduğunu söyledi.

Fransız yetkililer, bundan böyle güvenlik konusunda liderlik etme sorumluluğunun bölge ülkelerine ait olacağını ve aynı zamanda kalkınma, iyi yönetişim ve eğitime daha fazla odaklanacağını söyledi. Bakanlar, Nijer'deki elektrik ağını geliştirmek için 50 milyon avro (50.4 milyon dolar) yardımın yanı sıra bütçe desteğini açıklayacaklar.

Önemli bir endişe alanı, Fransız ve Avrupa birliklerinin, saldırıların arttığı Benin, Togo ve Fildişi Sahili gibi kıyı Gine Körfezi ülkelerindeki ülkeleri nasıl ve nasıl destekleyeceğiydi.