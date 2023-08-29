Ticaret Bakanlığı tarafından ay başında açıklanan verilere göre dış ticaret açığı Temmuz ayında bir önceki yıla göre yüzde 16 artarak toplam 12,4 milyar dolara ulaştı. Haftanın ikinci iş gününde, göz önünde bulundurulması gereken iki önemli gösterge var: İmalat PMI ve İstanbul enflasyon verileri. Bu rakamlar ekonominin durumu hakkında değerli bilgiler sağlayacaktır.

Uluslararası piyasalarda ise istihdam, fiyat ve imalat sanayi verilerinin açıklanması bekleniyor. Hafta sonuna doğru yayınlanacak olan bu raporlar, ABD'de faiz oranlarının gelecekteki yönü hakkında değerli ipuçları sunacak. Genel olarak, önümüzdeki günlerde açıklanacak bu veriler ekonomik duyarlılık ve piyasa eğilimleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak. Peki dolar ve euro 29 Ağustos’ta kaç lira oldu?

KKM'DE YENİ HEDEF

Yarın piyasa tatili nedeniyle işlem görmeyecek olan TL, Ağustos ayını bu seviyelerde kapatırsa, Haziran ayında yüzde 20,2, Temmuz ayında ise yüzde 3,7 değer kaybı yaşadıktan sonra aylık bazda yüzde 1,5 prim yapmış olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), menkul kıymet kolaylığının uygulanmasına ile alakalı bankalara yeni talimatlar verdi. Bu talimatlar, özellikle döviz kuru korumalı mevduat (DKMV) hesaplarının sayısının azaltılması yoluyla bankalar için düz mevduata geçişte belirlenen hedeflerde bazı değişiklikler içeriyor.

29 AĞUSTOS 2023 DOLAR VE EURO KAÇ LİRA OLDU?

Faiz kararının ardından dalgalanmalar yaşayan kur şu sıralar 26,50 seviyelerinden işlem görürken, Euro/TL ise 28,70'den işlem görüyor. Yarın piyasaların tatil olduğunu belirtelim. Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini beklentilerin üzerinde 750 baz puan artırarak piyasaları şaşırttı. Bunun sonucunda USD/TRY Perşembe günü önemli bir değerlenme yaşayarak Cuma günü 26,50 seviyelerinden kapanış yaptı. Bu, 27,2 seviyesinden 25,3 seviyesine bir düşüşün ardından geldi.

Şu saatler itibariyle Dolar/TL 26,55 seviyelerinde seyrediyor. Ayrıca Euro/TL 28,70 seviyesinden işlem görüyor.