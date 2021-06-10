EURO 2020 Türkiye İtalya maçı hangi kanalda? Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye Euro 2020 arenasına çıkıyor. Geçen yıl pandemi koşulları sebebiyle ertelenen Euro 2020, açılış maçında Türkiye İtalya ile oynayacak. Türkiye İtalya Euro 2020 milli maçı hangi kanalda verilecek? Millilerin maçı hangi gün? İşte detaylar...

Euro 2020 11 Haziran tarihinde başlıyor. Açılış maçında Türkiye ile İtalya kozlarını paylaşacak. Bu dev maçı hangi kanal verecek merak konusu oldu. Türkiye- İtalya maçı Roma olimpiyat stadında seyircili olarak oynanacak. Euro 2020 için pandemiye özel belirlenen kurallar dahilinde izleyici kabul edilecek.

Türkiye - İtalya Maçı Kaçta? Hangi Kanalda?

11 Haziran 2021 tarihinde Roma'da yapılacak olan maça 17 bin biletli seyirci alınacak. 69.831 kişilik kapasiteli olan Roma olimpiyat stadı, taraftarların aralarda 3 koltuk boş bırakarak oturacağı bir düzen ile maç izlenecek. İtalyanlar, Türkiye maçı için karşılaşmayı stadyumda izleyecek olan kişilerden de şartlar istedi. Aşı olanlar, Testi negatif çıkanlar ve daha önce korona olup, atlatan kişiler maçı izleyebilecek.

Türkiye - İtalya maçı TRT'de

Euro 2020 açılış maçı olarak da bilinen Türkiye - İtalya maçı 11 Haziran 2021 Cuma günü Türkiye Saati ile, 22.00'de başlayacak. Roma olimpiyat stadında olan maçı TRT canlı yayınlayacak. Türkiye ve İtalya tarihinde dana önce 8 kez karşı karşıya geldiler. İki ülke arasında mücadelelerde İtalya 5 kez kazanırken, 3 maç berabere bitti. Türkiye'nin İtalya'ya karşı henüz galibiyeti yok. Türkiye ve İtalya 11 Haziran'da 9.kez karşı karşıya gelecek. Milli takımımıza başarılar dileriz.