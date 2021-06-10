ING Bank, Emekliye 1.000 TL Hibe 10.000 TL Nakit Verecek.

ING Bank, Emekliye yeni kampanya başlattı. Emekli kredisi başvurusu yapacak olan kişilere 100 bin TL'ye kadar kredi verirken, 1.000 TL'ye kadar da hibe promosyon verecek. Duyuru yayınlandı. Sizlerde eğer emekliyseniz ve kredi almak istiyorsanız, ING Bank'ın yapmış olduğu bu kampanya ile anında işlem yapabilirsiniz. ING Bank üzerinden emekli kredisi alacak kişilerin de bazı şartlara uygun olması gerekli. Bu şartlar bankanın resmi internet sitesinde yayına girdi. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, ING Bank'ın emekli kredisi kampanyası ile birlikte, emekli promosyon alınmadıysa, 1000 TL'ye kadar promosyon hibe ödemesi de yapılacak. İşte detaylar...

ING Bank üzerinden pandemi döneminde emekli olan kişilere en güzel destek, emekli kredi kampanyası oldu. Onay alamayan emekliler bankaya maaş taşıması yaparak hemen kredi kullanabileceklerdir. ING Bank üzerinden kredi alacak kişiler, uygun faizlerle bu kredileri 36 ay vadeye kadar alıyorlar. Emekli olan kişiler 70 yaşına kadar olması durumunda ING bank maaş taşıması yaparak hemen sonuç alabileceklerdir. Banka müşterilerine hemen kredi veriyor. Sadece olması gereken kurallardan birisi maaşınızın ING Bank'ta olması.

ING Bank Kredi Kampanyası Nedir?

ING Bank ihtiyaç kredisi kampanyası ile emekli olan kişilere ihtiyaçları doğrultusunda kredi verecektir. Banka kendi şube yetkisi ile birlikte, 100 bin TL'ye kadar onay vermektedir. 100 bin TL onay verdiği zaman banka hızlı anında kredi sonucunu söyler. Ayrıca 100 bin TL kredi başvurusu yaptığınız zaman emekli kredisi kullanacak olan kişiler, diğer bankalardaki borçlarını da bu aldıkları kredi içinden kapatabileceklerdir. İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler, şartlar dahilinde onay alırsa, hemen kredisini kullanabilir. Emekli olan kişiler, bu kredilerde önceliklidir. Emekli maaşınızı bu bankaya taşısanız bile kredi onayı alabileceksiniz.

ING bank emekli kredisi, 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli veriliyor. Emekli kredisi alacak kişinin eğer kredi notu 1600 ve üzerindeyse, kredileri banka daha düşük faiz oranları ile verecek. Başvuru şartları ve detaylarını ing.com.tr adresinden de öğrenebilirsiniz. Emeklilere kredi ile birlikte 1.000 TL'de hibe promosyon verilecek.

1000 TL Hibe Promosyon Nedir?

1000 TL promosyon, bankanın SGK ile anlaşmalı olarak verdiği emekli promosyon parasıdır. Herhangi bir bankadan emekli maaşı alıyorsanız, bu emekli maaşınızı 3 yıl aynı bankada almayı taahhüt ediyorsanız, sizlerin maaşlarına göre promosyon verilecektir. 1.000 TL emekli promosyonu alabilmeniz için 2.500 TL ve üzerinde maaş almanız gerekiyor. 1.500 TL ve 2.500 TL arasında maaş alan kişiler, 800 TL, 1.500 TL'ye kadar maaş alan kişiler ise 700 TL emekli promosyonu alabileceklerdir. Maaş taşıma işlemleri sonrasında ilk maaşınızı aldığınızda bu para sizlere yatacaktır. Bu parayı 3 yıl geri ödemezsiniz. 3 yıl sonunda da tekrardan bir sözleşme yaparak bankanın yeni promosyonlardan alabilirsiniz. Size en yakın ING Bank şubesine giderek kampanya ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

Kredi başvurusu nasıl yapılacak?

Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, bankanın internet sitesi üzerinden veya banka şubelerinden işlem yapabilirsiniz. Bu bankadan daha önce kredi veya kredi kartı kullandıysanız, kredi onayı için internet bankacılığını kullanabilirsiniz. İnternet bankacılığı kullanmak için banka sizlere internet şifresi verecek ve başvurularınızı ING Mobil üzerinden yapabileceksiniz.