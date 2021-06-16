PTT Yardım Parası Ödemelerinde Değişiklik Yaptı, Elden Verilecek!

PTT Yardım parası alacak kişiler için duyuru paylaştı. Devlet destekli pandemi ve SGK yardımları alacak olan kişilerin artık PTT şubelerinden de yardım alabilecekleri duyurusu yapıldı. Daha önce tam kapanma ve PTT çalışma saatlerinin esnek olmaması yüzünden PTT yardım parası alacak kişilerin ev adreslerine teslim yapıyordu. Şimdi ise artık kişilerin PTT hesabına veya PTT hesabı yoksa, isimleri ve TC kimlikleri üzerinden PTT şubelerine yatacak. Pandemi yardımı 3.faz ödemeleri devam ederken, henüz eline ulaşmayan kişiler varsa PTT şubelerine giderek yardımlarını alabileceklerdir. PTT resmi internet sitesi üzerinden de yapılan bu duyuru ile birlikte, Pazartesi itibariyle, elden teslim yapılmayan yardım parası, PTT şubelerinden alınabilecek.

1100 TL Hesabıma Yattı mı? Nasıl Öğrenebilirim?

Eğer henüz 3.faz yardımlarını almadıysanız, 1100 TL paranızın hesabınıza yatıp yatmadığını e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilirsiniz. PTT adıma para yatan sorgulama e-devlet şifreniz ile giriş yaparak, arama kısmından istediğiniz hizmeti arayarak bulabilirsiniz. Eğer devlet tarafından 1100 TL yattıysa, PTT şubelerinde olduğunu yazacaktır. Size en yakın PTT şubelerine giderek de bu işlemler hakkında bilgi alabilirsiniz.

Emeklilerin Hesabına Yatacak

PTT üzerinden emekli maaşı alan kişiler, PTT emekli bayram ikramiye ödemelerini Ramazan Bayramı öncesinde hesapları üzerinden almışlardı. Kurban Bayramı öncesinde verilecek 1100 TL ödemeler de PTT hesaplarınıza yapılacak. Eğer hesabınız ile çekemediyseniz, size en yakın PTT şubesine giderek paranızı çekebilirsiniz. Emekli olan kişilerde bu şekilde istedikleri zaman PTT şubelerinden işlemlerini yapabilir.

Yardım Paraları PTT Şubelerinden Alınacak

SGK tarafından verilen, çocuk parası, doğum parası, süt parası, evde bakım parası, yardım parası gibi ödemelerde PTT hesaplarına yatmaya başladı. Sizlerde PTT şubeleri üzerinden bu yardımları alabileceksiniz. PTT yardım parası başvurusu sorgulamalarını pandemi hariç diğer yardımları da e-devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.