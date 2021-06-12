EURO 2020 Açılış Maçında Türkiye, İtalya’ya 3-0 Yenildi

Bu akşam, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın açılış maçında Türkiye A Milli Takımı ile İtalya karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı 0-0 bitti.

18. dakikada gelişen İtalya atağıyla, Immobile ve Insigne ceza sahasında birden fazla kez topla buluşarak baskının artmasına neden oldu. Özellikle Immobile’in baskısı üzerine, A Milli Takım zor zamanlar geçirdi. Tehlikelere rağmen karşılaşmanın ilk yarısı berabere (0-0) sona erdi. Ardından ikinci yarının 53. dakikasında, İtalya’nın ataklarının çoğalmasıyla Merih Demiral’a çarpan top sebebiyle İtalya 1-0 öne geçti. Kendi kalesine gol atan Demiral’ın üzüntüsü göz önüne geldi. Bu gol ile birlikte karşılamanın ilerleyen dakikalarında İtalya’nın baskısı çoğaldı. Atakların çoğalmasıyla 66. Dakikada İtalya, Immobile’nin golüyle skoru 2-0’a getirdi. 79. dakikada ise bir gol daha geldi. Insigne’nin golü ile İtalya farkı 3’e çıkardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele İtalya’nın Türkiye A Milli Takımı’nı 3-0 mağlup etmesiyle sonuçlandı. UEFA EURO 2020’nin Twitter hesabından paylaşılan paylaşımda da “İtalya, A Grubu'nda güçlü bir galibiyetle başlarken Immobile & Insigne hedefe kilitlendi...” ifadesini kullandı.

Şenol Güneş, İlk 11’i Değiştirmedi

A Milli Takım’ın teknik direktörü olan Şenol Güneş, geçtiğimiz günlerde Moldova ile oynanan hazırlık maçındaki kadroyu değiştirmeyerek, İtalya maçında da aynı ilk 11’i sahaya sürdü.

Roma Olimpiyat Stadı'ndaki önemli mücadelede ay-yıldızlı ekip sahaya, kalede Uğurcan Çakır, savunmada Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, orta sahada Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu ve Yusuf Yazıcı, forvette de Burak Yılmaz ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Milli takımın yedek kulübesinde ise Mert Günok, Altay Bayındır, Cengiz Ünder, Dorukhan Toköz, Taylan Antalyalı, Ozan Kabak, Enes Ünal, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Kaan Ayhan, Mert Müldür ve Halil Dervişoğlu yer aldı.

Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu ve Rıdvan Yılmaz ise maç kadrosunda yer almayan isimler oldu.

Tribünlerde 16 Bin Taraftar

Oynanan müsabakada Roma Olimpiyat Stadı’nın tribünlerinde yaklaşık 16 bin taraftar yer aldı. Pandemi tedbirleri sebebiyle normalde 70 bin kişilik olan Stad’a, 16 bin taraftar alındı. İtalyan taraftarlarının yanı sıra, tribünde 3 bin Türk taraftar da yer aldı. Karşılaşmayı izleyenler arasında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yönetim kurulunun diğer üyeleri ve eski milli futbolcu Emre Belözoğlu da yer aldı.