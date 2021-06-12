Dislike ne demek? Dislike atmanın anlamı ne?

Özellikle sosyal medya platformların gelmesiyle hayatımıza giren kelimeler arasında yer alan Dislike kelimesi anlamı ne? Dislike ne demek? Dislike türkçe de ne demek merak ediliyor.

Youtube'da daha çok görsekte bir çok sosyal medya Dislike geri getiriyor.

Dislike ne demek?

Like beğenme anlamından türeyen Dislike beğenmedim, hoşuma gitmedi anlamı taşır.

Dislike atmak nedir?

İzlediğiniz yada gördüğünüz video fotoğrafları beğenmediğinizi gösteren harekete Dislike atmak denir. Dislike atmak için beğenmedim butonlarını kullanabilirsiniz.

Dislike Türkçe anlamı ne?

Dislike kelimesinin Türkçe Anlamı "Beğenmemek" kelimesidir.