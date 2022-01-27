Almanya, Rus Bilim Adamını Uzay Teknolojisi Casusluğuyla Yargıladı

Alman savcılara göre, geçen yıl Rusya adına casusluk yapmaktan tutuklanan bir Alman üniversitesinde çalışan bir Rus bilim adamı, Avrupa'nın Ariane uzay roketi programı hakkında bilgi paylaştı.

Federal savcıların Perşembe günü yaptığı açıklamada, kimliği yalnızca Ilnur N olarak tanımlanan zanlının şüpheli gizli servis faaliyeti ile suçlandığı belirtildi.

Ilnur, 2019'da Rus dış istihbarat servisi SVR ile temasa geçtiğinde Bavyera'daki bir üniversitede çalışıyordu.

“Havacılık teknolojisi alanındaki araştırma projeleri, özellikle Avrupa başlatıcısı Ariane'nin çeşitli geliştirme aşamaları hakkında bilgi aktardı” dediler.

Avrupa Uzay Ajansı'nın Ariane programı, uydular da dahil olmak üzere ağır yükleri uzaya taşımak için tasarlanmış bir dizi nakliye roketinden oluşuyor.

Savcılara göre, Ilnur, Kasım 2019'un sonundan itibaren Rusya'nın Almanya'da bulunan dış istihbarat servisinin kıdemli subayı ile "düzenli toplantılar" yaptı.

Adı açıklanmayan Bavyera üniversitesindeki bilimsel araştırmasının ayrıntılarını da içeren paylaştığı bilgiler karşılığında 2500 Euro (2,800 $) nakit aldığı iddia ediliyor.

Ilnur, 2019'da Rus dış istihbarat servisi SVR ile temasa geçtiğinde Bavyera'daki bir üniversitede çalışıyordu.

“Havacılık teknolojisi alanındaki araştırma projeleri, özellikle Avrupa başlatıcısı Ariane'nin çeşitli geliştirme aşamaları hakkında bilgi aktardı” dediler.

Avrupa Uzay Ajansı'nın Ariane programı, uydular da dahil olmak üzere ağır yükleri uzaya taşımak için tasarlanmış bir dizi nakliye roketinden oluşuyor.

Savcılara göre, Ilnur, Kasım 2019'un sonundan itibaren Rusya'nın Almanya'da bulunan dış istihbarat servisinin kıdemli subayı ile "düzenli toplantılar" yaptı.

Adı açıklanmayan Bavyera üniversitesindeki bilimsel araştırmasının ayrıntılarını da içeren paylaştığı bilgiler karşılığında 2500 Euro (2,800 $) nakit aldığı iddia ediliyor.