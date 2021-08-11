Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Sivilleri Savaşa Katılmaya Çağırdı

Abiy Ahmed, "bütün yetenekli Etiyopyalılardan" ülkenin kuzeyini kasıp kavuran savaşa katılarak "yurtseverliklerini göstermelerini" istedi.

Çatışma, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) liderliğindeki isyancıların bir saldırıda Tigray'ın çoğunu geri aldığı Haziran ayından bu yana tırmandı.

Bu, federal ordunun geri çekilmesi ve ateşkes ilan etmesinden sonra geldi.

Nobel Barış Ödülü sahibi Bay Abiy yaptığı açıklamada, tüm ülkenin TPLF'yi yenmek için savaşın arkasına geçmesi gerektiğini söyledi.

Medyanın, sanatçıların ve sosyal aktivistlerin, halkın ülkeye desteğini güçlendirmeye katkıda bulunmaları bekleniyor” dedi.

"Her Etiyopyalı, terörist TPLF'nin casuslarını ve ajanlarını takip etmek ve ifşa etmek için ülkenin gözü ve kulağı olmak için güvenlik güçleriyle yakın çalışmalıdır."

TPLF hükümet tarafından terör örgütü ilan edildi. Ancak grup, Tigray'ın meşru bölgesel hükümeti olduğunu söylüyor.

Hükümet birlikleri ile Etiyopya'yı onlarca yıldır yöneten ve şimdi Tigray'ı kontrol eden TPLF arasında Kasım 2020'de çatışmalar çıktı.

Çatışma, iki milyondan fazla insanı evlerini terk etmeye zorlarken, yüz binlerce insan kıtlık koşullarına itildi.

Altı hafta önce hükümet, bölgesel başkent Mekelle de dahil olmak üzere kilit alanların kontrolünü kaybettikten sonra tek taraflı bir insani ateşkes ilan etti.

Ateşkesin tarım sezonu bitene kadar devam edeceğini söyledi. Ana dikim mevsimi Haziran'dan Eylül'e kadar sürer.

Geçen hafta, isyancıların komutanı BBC'ye, savaşçılarının komşu bölgelere girmesinin, yardımın gelmesini engelleyen federal bir ablukayı kaldırmayı amaçladığını söyledi.

Ancak başbakanın açıklaması isyancıları yardımı durdurmak ve çiftçilerin ekin ekmesine izin vermemekle suçladı.

Abiy, "Tigray halkı terörist gruptan sonsuza kadar ayrılmadıkça, Tigrayan çiftçilerinin güvenli bir şekilde tarım yapamayacakları ortaya çıktı." Dedi.

Açıklama, uluslararası toplumdaki bazı kişileri de hedef aldı. Başbakan onları savaştaki "yabancı ellerin entrikaları"ndan sorumlu tuttu ve bazılarının "insani yardım kisvesi altında [Tigray güçlerini] desteklerken suçüstü yakalandıklarını" iddia etti.

Etiyopya hükümeti bir zamanlar Tigray'deki çatışmayı "kanun ve düzen operasyonu" olarak nitelendirdi ve Kasım ayında zafer ilan etti. Ancak Başbakan Abiy Ahmed'in şu anda her Etiyopyalıyı kaydolmaya çağırması önemli bir değişimin işareti.

Artık federal hükümet için tehlikede olan sadece Tigray değil. Komşu Afar ve - en önemlisi - Amhara bölgelerinin giderek daha fazla tehdit altında olduğu görülüyor.

Geçen hafta, Tigrayan kuvvetleri Amhara'daki antik Lalibela kentini ele geçirdi - görünüşe göre savaşmadan.

Stratejik şehir Weldiya'da da çatışmalar yaşandığı bildirildi.

Bölgesel güçler ve milisler savaşmaya devam ederken, hükümet federal ordunun Haziran sonunda aktif çatışmalara katılmayı bıraktığında ısrar ediyor - insani nedenlerle tek taraflı ateşkese bağlı kalarak.

Ancak duyurudan önce Tigray'deki kayıpları önemliydi ve binlerce askeri esir alındı.

Ulusal bir "silah çağrısı" cesur bir ifadedir, ancak bunun altında yatan şeyin ne olduğu ve federal ordunun gerçek gücü hakkında sorular var.