Putin ve Biden, Ukrayna Geriliminin Ortasında İki Saat Görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin arasındaki sanal görüşmeler, iki liderin Rusya'nın Ukrayna yakınlarındaki askeri yığınağına ilişkin artan gerilimler arasında bir dizi konuyu tartışmasıyla sonuçlandı.

Putin, Kremlin tarafından Salı günkü toplantıdan yayınlanan kısa bir video klipte, "Selamlar, Sayın Başkan," dedi. Biden, Rus mevkidaşını görmenin "güzel" olduğunu söyledi ve bir sonraki seansın şahsen olmasını umduğunu da sözlerine ekledi.

Beyaz Saray, aramanın ardından yaptığı açıklamada, Biden'ın ABD ve Avrupalı ​​müttefiklerinin "Rusya'nın Ukrayna'yı çevreleyen güçlerini artırmasıyla ilgili derin endişelerini" dile getirdiğini ve olası bir durumda güçlü ekonomik ve diğer önlemlerle yanıt vereceklerini açıkça belirtti.

"Başkan Biden, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği yineledi ve gerilimi düşürme ve diplomasiye dönüş çağrısında bulundu. Açıklamada, iki başkan ekiplerini takip etme görevi verdi ve ABD bunu müttefikleri ve ortaklarıyla yakın koordinasyon içinde yapacak” denildi.

Beyaz Saray'ın Salı günü yaptığı ve iki saat bir dakika sürdüğünü söylediği toplantı, ülkenin Ukrayna sınırına yakın bir Rus askeri yığınağına ilişkin haftalarca artan gerilimlerin ortasında gerçekleşti.

Ukrayna, bu yıl şimdiye kadarki ikinci yığınakta 94.000 Rus askerinin sınır boyunca yığıldığını söyledi ve bu, üst düzey Biden yönetim yetkililerinden Moskova'yı Kiev'e karşı “önemli agresif hamleler” yapmaktan caydırmak isteyen bir dizi uyarıya yol açtı.

Biden zirveden önce, Moskova Ukrayna'yı işgal etmeye karar verirse Putin'i "yüksek etkili ekonomik önlemler" konusunda uyarmaya hazır olduğunu söyledi ve bunun yerine Rusya cumhurbaşkanını diplomatik bir yol izlemeye çağırdı.

Putin ise Biden'dan ABD ve NATO'nun Ukrayna'daki askeri operasyonları ilerletmeyeceklerine dair garanti istiyordu.

2014'te Moskova, Ukrayna'dan Kırım'ı ilhak etti ve Rus destekli ayrılıkçılar, doğu Ukrayna'da bir toprak parçasını ele geçirerek bugüne kadar kaynamaya devam eden bir çatışmayı ateşledi.

Putin, Moskova'nın NATO'nun Ukrayna'yı gelecekteki potansiyel bir üye olarak eğlendirmeyeceğini garanti etmek istediğini söyledi. Biden yönetimi yetkilileri, diğer ülkelerin güvenlik ittifakına ne zaman katılacağına yalnızca NATO üyelerinin karar verdiğini belirterek bu talebi reddetti.

Kimin NATO üyesi olacağına Rusya değil, NATO üyesi ülkeler karar veriyor. Beyaz Saray basın sekreteri Jen Psaki Pazartesi günü Biden-Putin çağrısından önce yaptığı açıklamada, süreç her zaman böyle oldu ve böyle devam edecek” dedi.

Salı günü erken saatlerde Moskova'da Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Putin'in Rusya'nın ABD'nin Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve NATO'nun doğuya doğru eski Sovyet devletlerine genişlemesi konusundaki endişelerini ileteceğini söyledi.

Peskov, arama öncesinde gazetecilere verdiği demeçte, “Rusya asla kimseye saldırmayı planlamadı. Ama bizim kendi endişelerimiz, kendi kırmızı çizgilerimiz var - başkan bunu açıkça söyledi."

Biden ile görüşmeden önce gazetecilere verdiği demeçte Peskov, "Putin defalarca ABD ile iyi ve öngörülebilir ilişkiler aradığımızı söyledi" dedi ve ABD-Rusya ilişkilerinin "oldukça kötü bir durumda" ve "oldukça üzücü" olduğu konusunda uyardı. ”.

Atlantik Konseyi kıdemli bir üyesi ve eski Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Mark Simakovsky, El Cezire'ye Biden yönetiminin Rusya'nın Ukrayna'ya karşı eylemine yanıt vermesi durumunda, yanıtın “yaptırımlara odaklanacağını” ve Avrupa Birliği ile koordineli olacağını söyledi.

Simakovsky, “AB, Rusya Federasyonu'na da paralel adımlar atacağının sinyalini vermede kritik bir rol oynuyor” dedi.