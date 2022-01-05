Eski NY Valisi Cuomo'ya Yapılan El Yordamıyla Suçlama Düştü

Üst düzey bir New York Eyaleti savcısı Salı günü yaptığı açıklamada, eski New York Valisi Andrew Cuomo'yu ispat yükünün mahkemede karşılanamayacağına karar verdikten sonra bir yardımcısını ellemekle suçlayan suçlamayı düşürdüğünü söyledi.

Albany İlçe Bölge Savcısı David Soares'in kararı, Demokrat eski valinin kabahat suçlamasını bir yargıç önünde yanıtlamasından üç gün önce geldi ve diğer eyalet savcılarının benzer suçlamaları düşürme kararının ardından geldi.

Soares yaptığı açıklamada, "Şikayetçiyi bu davada işbirlikçi ve güvenilir bulurken, mevcut tüm kanıtları inceledikten sonra yargılamada yükümüzü karşılayamayacağımıza karar verdik" dedi.

Soares, iddiadan "son derece rahatsız" olduğunu, ancak Albany şerifinin Ekim ayında yaptığı şikayetin reddedilmesini istediğini söyledi.

Cuomo, bir devlet soruşturmasının 11 kadına cinsel tacizde bulunduğu sonucuna varmasının ardından Ağustos ayında istifa etmişti. ABD'nin en kalabalık dördüncü eyaletinin valisi olarak 10 yıl hizmet etmişti. Cuomo, cezai suçlamalardan kaçınsa da, diğer yasal sorunlar arasında iddialardan kaynaklanan olası hukuk davalarıyla karşı karşıya.

Albany şikayeti kadının adını vermedi, ancak kendisini Cuomo'nun eyalet valisinin malikanesinde yönetici asistanlarından biri olan Brittany Commisso olarak tanımladı.

Commisso'nun "suçlu suçlamaların dosyalanması veya kovuşturulması üzerinde hiçbir kontrolü yoktu. Avukatı Brian Premo Pazartesi günü yaptığı açıklamada, bu kararlarda hiçbir yetkisi veya sesi yoktu” dedi.

Üzerinde herhangi bir güce sahip olduğu tek şey, gerçeği söylemeye devam etme ve zamanı gelince yapacağı uygun bir hukuk davasında adalet arama kararlılığıdır” dedi.

Commisso, 2020'nin sonlarında Albany'deki vali konağındaki bir ofiste yalnız kaldıklarında Cuomo'nun elini bluzundan yukarı kaydırdığını ve göğsünü tuttuğunu söyledi.

İfadesi, Ağustos ayında eyalet Başsavcısı Letitia James tarafından yayınlanan ve Cuomo'nun birden fazla kadını cinsel olarak taciz ettiği sonucuna varan rapora dahil edildi. Cuomo, raporun bulgularını yanlış ve yanlı bularak itiraz etti.

Commisso, Başsavcılık Ofisi müfettişlerine “Ben biliyordum ve o da bunun yanlış olduğunu biliyordu” dedi. “Ve bunu hiçbir şekilde, şekil ve surette davet etmedim, talep de etmedim. Ben istemedim."

Cuomo, Commisso'yu ellediğini şiddetle reddetti.

"Biraz - böyle bir şey yapmak için aklımı kaybetmem gerekir. Cuomo, bir Demokrat olan başsavcıya yönelik cinsel taciz suçlamalarını araştıran avukatlara verdiği demeçte, böyle bir suçlama için bir kadının göğsüne dokunmak ve kendimi bir kadına karşı savunmasız bırakmak bir delilik eylemi olurdu.

Albany'deki gelişme, New York City banliyölerindeki iki savcının ayrı ayrı Cuomo'nun diğer kadınları içeren iddialar nedeniyle cezai suçlamalarla karşı karşıya kalmayacağını açıklamasının ardından geldi.

Bir Long Island savcısı 23 Aralık'ta, Cuomo'nun güvenlik detayındaki bir kadın eyalet polisinin eyalet müfettişlerine Eylül 2019'da Belmont Park'taki bir etkinlikte elini karnında gezdirdiğini söylemesinin ardından suçlama olmayacağını duyurdu.

Beş gün sonra, Westchester County'deki bölge savcısı, Cuomo'nun aynı asker ve eski valinin yanaklarına istenmeyen öpücükler koyduğu başka bir kadının iddialarından kaynaklanan suçlamalarla karşı karşıya kalmayacağını duyurdu.