Eski Futbolcu Sezer Öztürk'e İstenen Ceza Belli Oldu!

19 Eylül tarihinde Sancaktepe'de meydana gelen olayda yol verme tartışması yaşadığı Halil İbrahim Scolten'i ruhsatsız tabancası ile öldürdüğü öne sürülen eski futbolcu Sezer Öztürk hakkında 5 ayrı suçtan 32 sene 9 aya kadar hapis cezası istemi ile dava açıldığı bilgisine ulaşıldı. Konu ile ilgili hazırlanan iddianamede ise Öztürk'ün Halil İbrahim Scolten'in arkasından koştuğu hedef gözeterek 6 el ateş ettiği ve eski futbolcu Sezer Öztürk tarafından ateşlenen mermilerden birinin şahsın sırt kısmına isabet ettiği ve göğüs kısmından çıktığı aktarıldı.

Iddianame Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlandı ve Sezer Öztürk ve Duran Genç mağdur şüpheli sıfatı ile yer alarak gündeminin üst sıralarında boy gösterdi.

Eski futbolcu Sezer Öztürk'ün koruması Ömer Genç ise iddianamede şüpheli sıfatı ile yer alırken ikili arasında yol verme tartışmasının büyüdüğü, kavgaya dönüştüğü ve tarafların birbirini yaraladığı bilgileri paylaşıldı.

Eski futbolcu Öztürk'ün koruması Ömer Genç’in havaya ateş etmesi sonucunda mağdurun ailesinin kaçtığı iddianamede anlatıldı ve Ömer Genç ile Sezer Öztürk'ün olay yerine yeniden geldiği belirtildi. Bunun yanı sıra Genç ile Öztürk'ü gören mağdurun şantiye alanına doğru kaçmaya başladığı anlatılırken Sezer Öztürk'ün de şahsın arkasından koştuğu ve hedef gözeterek 6 el ateş ettiği söylenildi. Sezer Öztürk tarafından ateşlenen mermilerden birinin mağdurun sırt kısmına isabet ettiği iddianamede anlatıldı ve merminin göğüs kısmından çıktığı ifade edildi.

Mağdur şüpheli Sezer Öztürk'ün iddianamede haksız tahrik altında silahla yüzde sabit ize neden olacak şekilde kasten yaralama, haksız tarih altında iştirak, kasten öldürme, zincirleme şekilde silahla tehdit, haksız tahrik altında mala zarar verme ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından toplamda 17 sene 10 aydan 32 sene 9 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasının talep edildiği açıklandı.