Eski Futbolcu Gökhan Zan Nişanlısı ile Stres Atma Tatiline Çıktı

Eski futbolcu Gökhan Zan, Eylül ayında nikah masasına oturacağı sevgilisi Mine Uzun ile beraber Bodrum'da tatil sezonunu açtı. Kameralara yansıyan çift muhabirler ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi ve ikili keyifli halleri ile sevenlerini mutlu etti. Eski futbolcu Gökhan Zan Eylül ayında düğünleri olacağını, nişanlısı ve arkadaşları ile stres atmak için tatile çıktıklarını belirtti.

Sevgilisi Mine Uzun ile beraber tatil sezonunu Bodrum'da açan eski futbolcu Gökhan Zan, keyifli halleri ile objektiflere takıldı. Önceki gün Gölköy'de bulunan bir plajda görüntülenen ikili çimlerde top sektirip eğlendi. Eylül ayında nikah masasına oturacak olan 39 yaşındaki eski futbolcu Gökhan Zan, nişanlısı Mine Uzun'a taktikler verdi. Çimlerde top sektiren eski futbolcu gazetecileri de selamlamaya ihmal etmedi.

Kameralara yansıyan Mine Uzun ile eski futbolcu Gökhan Zan gazeteciler ile kısa bir sohbet de gerçekleştirdi. Eylül ayında nikah masasına oturacaklarını ve düğün yapacaklarını açıklayan çift, düğün öncesi arkadaşları ile birlikte stres atmaya geldiklerini ifade etti. Düğün yapacak olan ikilinin oldukça neşeli ve keyifli tavırları da dikkat çekti.

Nisan ayında Hatayspor'da teknik direktör olan Emre Erdoğan'ın yardımcı antrenörlüğünü yapan Gökhan Zan, maç ardından açıklamalarda da bulunmuş ve 3-0’lık bir skor ile imza attıkları galibiyet hakkında konuşmuştu. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Zan, alın terinin renginin olmayacağını ve her armanın kutsal olduğunu söylemişti. Senelerce emek verilen renklerin zaman zaman değiştiği görülse de ilkelerinin asla değişmediğine vurgu yapan yardımcı antrenör hiçbir zaman günün adamı olmadıklarını da söylemişti. “Gerçeğin adamı olduk” şeklinde kullanmış olduğu ifadeleri ile dikkatleri üzerine çeken Gökhan Zan, günün değişeceğini fakat gerçeğini asla değişmeyeceğini de söylemişti. Sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamalar ile düşüncelerini ifade eden yardımcı antrenör hiçbir zaman ekmek yediği yere ihanet etmediklerini de açıklamıştı.