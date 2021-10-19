Eski Dışişleri Bakanı 84 Yaşında Covid-19 Sebebiyle Öldü

Powell'ın ailesi, eski dışişleri bakanının aşılarının tam olduğunu söyledi.

Powell, yüksek rütbeli bir askeri yetkili oldu, general rütbesine yükseldi ve başkan George HW Bush'un ortak genelkurmay başkanı ve George W Bush'un dışişleri bakanı olan başkan Ronald Reagan'ın ulusal güvenlik danışmanı olarak görev yaptı. Her üç unvanı da elinde tutan ilk siyah kişiydi.

Ailesi yaptığı açıklamada, “Dikkat çekici ve sevgi dolu bir koca, baba, büyükbaba ve büyük bir Amerikalıyı kaybettik” dedi. Başkan Joe Biden, Powell'ın "hem savaşçı hem de diplomatın en yüksek ideallerini bünyesinde barındırdığını" söyledi.

Ailesi, Parkinson hastalığından da muzdarip olan Powell'ın aşı olmasına rağmen Covid-19'a yakalandığını söyledi. CNBC, Powell'ın ayrıca bir kan kanseri türü olan multipl miyelomu olduğunu bildirdi. Ölümünün hemen ardından, Fox News John Roberts'ı tutturdu ve Will Cain, Johns Hopkins Üniversitesi cerrahı ve Fox'a katkıda bulunan Dr Marty Makary, kendisinin "bağışıklık sistemi baskılanmış bir durumda" olduğunu ve Powell'ın aşısını ölümüyle ilişkilendirmeye çalıştı. Covid-19 aşılarının yüzde 100 etkili olması amaçlanmamıştır.

Vietnam Savaşı gazisi Powell, orduda 35 yıl geçirdi ve dört yıldızlı general rütbesine yükseldi. Daha sonra Washington'da bir güvenlik görevlisi olmadan önce ordunun Almanya'daki 5. Kolordusu'nun komutanı oldu.

Biden, "Uzun yıllar boyunca birlikte çalıştığımız süre boyunca - anlaşmazlıklarda bile - Colin her zaman size elinden gelenin en iyisini yapan ve size saygıyla davranan biriydi" dedi.

Birinci Körfez Savaşı sırasında müşterek kurmay başkanlarının başkanı olarak görev yaptığı süre boyunca ün kazandı. 1990'ların ve 2000'lerin çoğu için, Cumhuriyetçi Parti'nin en önde gelen siyah üyelerinden biriydi, ancak çağrılara rağmen nihayetinde cumhurbaşkanlığına adaylığını koydu.

2001'deki 11 Eylül saldırılarından sonra Powell, suçu alenen Usame bin Ladin'in El Kaide ağına atan ilk Amerikalı yetkili oldu.

Başkan George W Bush'un ilk dışişleri bakanı olarak Powell, askeri ve istihbarat topluluklarının Saddam'ın kitle imha silahlarına sahip olduğu veya geliştirdiğine dair inancından şüphe duyan bir Dışişleri Bakanlığı'na liderlik etti.

Çekincelerine rağmen, Şubat 2003'te BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada Saddam'ın gerçekten de büyük bir bölgesel ve küresel tehdit oluşturduğuna dair yönetimin davasını sundu. Ertesi ay Bush işgal için onay verdi.