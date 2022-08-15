Emekliye Yeni Haber Var! Emekli Maaş Hesaplarınız Üzerinden Hemen Destekler Alınıyor! TBMM Onaylı Olacak...

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT üzerinden emekli maaş alan vatandaşlara, Meclis onayından da geçen ek ödemeleri, limitleri belirlendi. 17 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli nakit kredi kullanmak isteyen emekliler emekli maaşını kamu bankaları üzerinden almaları durumunda başvurularını gerçekleştirerek, ekonomik sıkıntı yaşamaları ile birlikte devlet destekli olarak kredilerden faydalanabilecektir. Son zamanlarda özellikle emekli maaşı üzerinden verilen promosyonlar haricinde devlet destekli olarak verilen kredilerde oldukça tercih edilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT üzerinden emekli maaş alan kişiler devlet destekli olarak bu kredilerin başvurularını isterlerse banka şubeleri üzerinden kolay bir şekilde kimlikleriyle birlikte yapabildikleri gibi, ayrıca kredi başvurularını banka şubelerine gitmeden de internet ortamından kolay birşekilde yapabilecek.

BAŞVURU

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış olduğu bu internet bankacılığı uygulaması kredisi kampanyasından şartlara uygun olan vatandaşlara aynı gün içinde destek kredisi imkanı sağlamaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak destek kredisi imkanı da bulunacak olan vatandaşlar için 36 ay vadeye kadar 3 ay ertelemeli kredi imkanı sağlanıyor.

Banka şubelerine giderek kimliğiniz ile birlikte yapmış olduğunuz başvurular haricinde isterseniz, bankaların müşteri hizmetleri numaraları üzerinden de kredi alabileceğinizi söylemek istiyoruz.

Ptt üzerinden başvuru yaparak, kredi almak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda başvurularını banka şubelerine giderek hızlı bir şekilde yapabiliyor. Emekli maaşınızı PTT üzerinden alıyorsanız başvurunuzu SMS atarak da kolay bir şekilde oturduğumuz yerden yapabilecek ve düşük faizli kredilerden yararlanabileceksiniz. Cep telefonunuz üzerinden kredi başvurusunda bulunmak için PTT, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına göndermeniz durumunda PTT üzerinden, emekliler için verilecek olan kredi kampanyasına katılabilirsiniz.