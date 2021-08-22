Türkiye'ye Kaçan Firuze Anlattı! “Taliban Çocuklarımı Öldürdü”

Afganistan'dan Türkiye'ye kaçan göçmenler hakkında acı detaylar öğrenilirken Afganistanlı Firuze Eşrefi de yapmış olduğu özel açıklamalar gündemin üst sıralarında yer aldı. Türkiye'ye gelen göçmenler arasında bulunan Eşrefi, iki çocuğu, kayınvalidesi ve asker olan eşi birlikte geldiklerini ifade etti. Taliban'ın 2 çocuğunu öldürdüğünü açıklayan genç kadın ülkelerine dönmek istemediklerini de anlattı.

Yasadışı yollar ile ülkeye sokulan ve Afganistan'da bulunan iç karışıklıklardan kaçıp İran sınır hattı ile merkezde yakalanan göçmenler polis ve jandarma tarafından yakalanıyor ve gerekli işlemler için ilk olarak Öz Kabul Merkezi’ne götürülüyor.

Bulundukları yerde parmak izleri alınıp üst aramaları yapılan kaçak göçmenler daha sonra sağlık taramasından geçiriliyor. Bu olaydan 48 saat sonra ise Van'ın Edremit ilçesinde bulunan geri gönderme merkezine götürülüyor. İlgili bölgede 5 ay ile 1 sene arasında kalan Afganistan ve Pakistan uyruklu kaçak göçmenlerin her türlü barınma ve sağlık gibi ihtiyaçlarının karşılandığı bilgisine ulaşıldı. Diğer taraftan aileleri ile birlikte gelen çocuklar da oyun odasında oyun oynama imkanı buluyor ve bazı Kaçak göçmenlerin çizdiği manzara resimleri ile portreler de ilgi çekiyor.

İşlemleri tamamlanan Pakistan uyruklu oldukları öğrenilen 41 tane göçmenin ülkelerine gitmeleri için İstanbul'a gönderildiği bilgisine ulaşıldı. Asker eşi olan Afganistanlı Firuze Eşrefi isimli kadın ise Taliban'ın biri 22 diğeri 23 yaşında olan iki çocuğunu öldürdüğünü itiraf etti.

Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına tutamayan genç kadın iki aydır yolda olduklarını ve Taliban ile karşılıklarını anlattı. Bu süreçte çok sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Afganistanlı kadın, asker eşinin, iki çocuğunun ve kayınvalidesinin zorlu bir yolculuk yaptığını ifade etti. Türkiye'de kalmak istediklerini açıklayan Eşrefi, bir daha ülkelerine dönmek istemediklerini de söyledi. Taliban'ın 22 ve 23 yaşlarında olan iki çocuğunu öldürdüğünü anlatan Firuze Eşrefi açıklamaları ile herkesi üzüntüye boğdu.