Erdoğan'dan “10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü” Açıklaması!

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü sebebiyle AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından düzenlenmiş olan programa video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalar gerçekleştirdi.

Yapmış olduğu açıklamalar ile dikkatleri üzerine toplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İnsan Hakları Günü’nün başta mağdurlar ve mazlumlar olmak üzere tüm insanlık adına hayırlara vesile olmasını dilediğini aktardı. Bundan 73 sene önce Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin büyük umutlar ile kabul edildiğini ve istikrarın korunmasında hala önemli bir rehber olma vasfını koruduğunu açıkladı.

Başta kültürel ırkçılık ve İslam düşmanlığı olmak üzere beyannamede yer almakta olan ülkelere yönelik tehditlerin de günden güne arttığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günümüzde insan hakları ve demokrasi havariliği yapan çok sayıda Batı ülkesinde nefret söylemlerinin siyaset ile beraber günlük hayatı da esir aldığını ifade etti.

İnsanları kökenine, rengine, inancına ve dış görünüşüne göre ayıran en temel özgürlüklerini ve haklarını ellerinden alan faşist uygulamaların adeta sıradan hale geldiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü sebebiyle önemli açıklamalar gerçekleştirdi.

Her ne kadar buzdağının görünen kısmını yansıtmakta olsa bile istatistiklerin yabancı ve İslam düşmanlığına ulaştığı boyutları açıkça ortaya koyduğuna dikkat çeken Erdoğan geçtiğimiz sene önceki yıllara göre nefret suçlarının sayısının 2 kat yükseldiğine dikkat çekti. Geçen sene Avrupa'da en fazla vatandaşın yaşamış olduğu 3 ülkede göçmenlere yönelik yapılan saldırıların sayısının 3 bini aştığı aktarılan bilgiler arasında yer aldı.

İbadethaneler ve mescitlere yönelik eylemlerin ise artık ana akım medyada haber değeri bile taşımadığı söylenildi ve nefret suçlarına yönelik olarak kayıtsızlığın yerlerinden edilmiş kişilere ve mültecilere karşı da sergilendiğinin görüldüğü açıklandı.