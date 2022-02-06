Cumhurbaşkanı Erdoğan Sağlık Durumu Nasıl? Koronavirüse Yakalanmıştı!

Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu yazılı açıklama ile kendisinin ve eşinin koronavirüse yakalandığının duyurusunu gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumu merak konusu olmuştu. Koronavirüse yakalandığını duyurarak hafif belirtiler hissetmesi üzerine eşi ile birlikte yaptırdığı test sonucunun pozitif çıktığını ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dikkat çekici açıklamalar gerçekleştirmişti.

Hastalığın omicron varyantı olduğunu da öğrendiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı rahatsızlığı hafif geçirdiklerini söylerken görevinin başında olduğunda açıklamıştı. Çalışmalarına evden devam edeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı dua beklediğini de ifade etmişti.

Bir süre önce Ukrayna'ya ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hastalığa söz konusu olan bu gezi sırasında yakalanmış olabileceği açıklandı. Ukrayna ziyaretinde Erdoğan'a Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşlik ettiği biliniyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta düzenlenmiş olan toplu açılış törenine de soğuk algınlığı sebebiyle video konferans yöntemiyle katılım göstermişti.

Sağlık durumu ile ilgili önemli bilgileri vatandaş ile paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan doktorlarının bu sabah rutin kontrolü gerçekleştirdiğini ve olumsuz bir durumun olmadığını belirtti. Hastalığı bugün de hafif şekilde geçirdiklerini ifade eden Erdoğan Emine Erdoğan ile beraber çalışmalarına evden devam ettiklerini de açıkladı. Dün yapmış oldukları koronavirüs testlerinin pozitif sonuç vermesi ile ilgili yapılan açıklamada Erdoğan hastalığı hafif bir şekilde geçirdiklerini söylemişti.