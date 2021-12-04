Gambiyalılar Jammeh Döneminden Bu Yana İlk Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Oy Kullandı

Gambiyalılar, ülkenin demokratik geçişinin bir testi olarak görülen ve merakla beklenen bir oylamada bir sonraki cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanıyorlar.

Başkan Adama Barrow, yakın bir yarış olması beklenen bir yarışta yeniden seçilmek için rekor bir beş adayla daha karşı karşıya. Siyasi emektar Ousainou Darboe ana muhalefet adayı olarak görülüyor.

Cumartesi günkü oylama, uzun süredir otokratik hükümdar Yahya Jammeh'in Ocak 2017'de, o zamanlar nispeten bilinmeyen Barrow'un onu sandıkta mağlup etmesinin ardından sürgüne zorlanmasından bu yana ilk oylama oldu. Ekvator Ginesi'ne gitmesi, iddia edilen suçlar, suistimaller ve mali yağmalarla dolu 22 yıllık bir kuralı sona erdirdi.

Oylama GMT 08:00'de başlarken, insanlar çoktan sandıkların önünde uzun kuyruklar oluşturmuştu. Anketler GMT 17:00'de kapanacak ve tek turlu seçimin ilk sonuçları Pazar günü kadar erken açıklanabilir.

Başkent Banjul'daki bir oylama merkezinden bildiren Al Jazeera'dan Ahmed İdris, "Yüzlerce insan sıraya girdi ve sandıkların açılmasını bekledi" dedi ve "devasa katılımın" "sürpriz olmadığını" belirtti.

Bu, bir seçmenin oy kullandıktan sonra izlenme, korkutma veya tutuklanma endişesi duymadan gidip oy kullanabildiği, uzun yıllardan sonra ilk seçimdir” dedi.

Atlantik Okyanusu üzerinde yaklaşık 480km (300 mil) uzunluğunda bir kara şeridi ve yaklaşık 60km (37 mil) sahil şeridi olan Gambiya, Senegal ile çevrilidir. Yaklaşık yarısı günde 1,90 doların altında bir gelirle yaşayan iki milyondan fazla insana ev sahipliği yapıyor.

Birçok seçmen, turizme bağlı ekonomiye COVID-19 salgını tarafından ağır bir darbe vurulduktan sonra yaşam standartlarında bir iyileşme umuyor.

“İnsanlar artık daha fazla özgürlüğün tadını çıkarıyor. İnsanlar seçimlerin değerini barış için bir araç olarak gördüler. Gambiya Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Sait Matty Jaw, Al Jazeera'ya verdiği demeçte, Gambiya barışsever ve seçimleri liderlerini seçmek için barışçıl bir araç olarak görüyorlar.

“Kampanyalar çok barışçıl oldu. İnsanlar nereye ait olduklarını göstermekten korkmuyorlar” diye ekledi Jaw.

Bağımsız Seçim Komisyonu'nda (IEC) geri dönen bir memur olan Mamadou A. Barry'ye göre, 2,5 milyon nüfustan yaklaşık bir milyon insan oy kullanmak için kayıtlı, 2016 seçimlerinden daha yüksek bir sayı.

Gambiya seçimlerinde her başkan adayının kendi oy sandığı vardır ve seçmenler sandıklardan birinin içine bir bilye atarak tercih ettikleri politikacıyı seçerler.

Barry, Gambiya halkının oy vermek için cam bilye kullanma sürecini anladıklarını söyledi. 1960'larda, okuma yazma bilmeyenlerin oranının yüksek olduğu bir ülkede oy pusulalarının bozulmasını önlemek için alışılmadık oylama yöntemi tanıtıldı.

“Her seçmen bir bilye alır” dedi. “Şeffaf ve adil olduğunu düşünüyorum.”