Erdoğan Medyayı 'Zararlı İçerik' Yayınlamaya Karşı Uyardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk medyasını ülkenin temel değerlerine zarar veren içerikleri yayarlarsa misilleme yapmakla tehdit etti.

Resmi Gazete'de yayınlanan bildiride, Türkiye'nin "milli kültürünün" korunması ve "yazılı, sözlü ve görsel tüm medyalarda yer alan zararlı içeriklere maruz kalması sonucu çocukların gelişiminin olumsuz etkilenmemesi" için önlemler alınması gerektiğini söyledi.

Erdoğan, bu içeriğin ne olduğunu belirtmezken, "Milli ve manevi değerlerimizi zedelemeye, aile ve toplum yapımızı bozmaya yönelik medya aracılığıyla yapılan açık veya örtülü faaliyetlere" karşı yasal işlem başlatılacağını söyledi

Türkiye'nin lideri yaklaşık 20 yıldır iktidarda ve AK Parti'nin benimsediği değerlere uymayan medya içeriğini sık sık eleştirdi.

Türkiye de son yıllarda medya gözetimini artırmak için harekete geçti ve büyük medyanın yaklaşık yüzde 90'ı artık devlete ait veya hükümete yakın.

Türk değerleri

RTÜK radyo ve televizyon gözlemcisi, tüm çevrimiçi içeriği kapsamlı bir şekilde denetlemektedir ve bu içeriği kaldırma yetkisine de sahiptir.

“Erotik” olarak etiketlediği müzik videoları, LGBTQ referansları veya cumhurbaşkanına hakaret ettiğini düşündüğü içerikler gibi Türk değerlerini ihlal ettiğini söylediği görüntüler için TV kanallarına para cezası verdi.

Geçen hafta Erdoğan'ın sarayıyla ilgili bir atasözünü Twitter hesabından yayınlayıp muhalif bir televizyon kanalında tekrarladıktan sonra tutuklanan tanınmış gazeteci Sedef Kabaş da dahil olmak üzere on binlerce kişi ikinci yasaya göre yargılandı.

Erdoğan Çarşamba günü Kabas'ın "suçunun" cezasız kalmayacağını söyledi.

Muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası olan cumhurbaşkanına hakaret suçunun kaldırılması yönündeki önerisini kınadı.

Türk gazeteciler birliği, Kabaş'ın tutuklanmasını "ifade özgürlüğüne ciddi bir saldırı" olarak nitelendirdi.