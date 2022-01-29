Doğu ABD Kar Fırtınasına Hazırlanırken Binlerce Uçuş İptal Edildi

Doğu Sahili'nin bazı kısımları şiddetli kar ve şiddetli rüzgarlarla dolu güçlü bir kış fırtınası tarafından bombardımana hazırlanırken, Amerika Birleşik Devletleri'nde binlerce uçuş iptal edildi.

New York ve Boston da dahil olmak üzere kuzeydoğudaki yerlerin, Atlantik'in ortasını darmadağın edeceği tahmin edilen geniş kapsamlı sistemin yükünü taşıması bekleniyordu.

New York'ta tuz makineleri ve kar küreme makineleri hazırdı, burada Belediye Başkanı Eric Adams bir fit (30 santimetre) kar tahmin edildiğini tweetledi, ancak “Doğa Ana'nın istediğini yapma eğilimi var” diye uyardı.

Uçuş takipçisi FlightAware'e göre, Cumartesi günü Amerika Birleşik Devletleri'ne, ABD'ye veya ABD dışına seyahat etmek için yaklaşık 3.400 uçuş iptal edildi.

Cuma günü yapılan iptallerin toplamı 1.450'yi aştı.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Atlantik ortası ve New England kıyılarının bazı kısımlarında, aynı bölgenin bazı kısımlarında bir ayağın üzerinde kar yağışı birikmesi beklendiği için, "boşluk koşulları ve zaman zaman neredeyse imkansız seyahat" konusunda uyardı.

Olağanüstü hal

New York ve New Jersey valileri olağanüstü hal ilan ederken, Boston Belediye Başkanı Michelle Wu karla ilgili acil durum ilan etti.

NWS, fırtınanın Cumartesi gecesi ile Pazar sabahı arasında tehlikeli rüzgar titremeleri ile aşırı soğuk sıcaklıklar üreteceğini söyledi.

New York Valisi Kathy Hochul yaptığı açıklamada, özellikle derin kar yağışı için Long Island, New York City ve aşağı Hudson Vadisi'ni seçerek, "Bu gece eve güvenle dönün, hafta sonu evde kalın, gereksiz seyahatlerden kaçının" dedi.

NWS Doğu Bölgesi, fırtınanın önümüzdeki 24 saat içinde hızla yoğunlaşmasının beklendiğini ve Cumartesi akşamına kadar basıncın yaklaşık 35 milibar düşmesinin beklendiğini bildirdi.

Bu hızlı yoğunlaşma bazen "bomba siklonu" olarak adlandırılır.

Kar fırtınası, sadece iki hafta önce Doğu Kuzey Amerika'nın -Gürcistan'dan Kanada'ya kadar- bir bölümünü kaplayan, binlerce evin elektriğini kesen ve binlerce uçuşu aksatan benzer bir kış fırtınasının hemen ardından geliyor.