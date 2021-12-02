Erdoğan, Ekonomik Çalkantıların Ortasında Maliye Bakanını Değiştirdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, liranın rekor düşük seviyelere düşmesiyle enflasyonun yükseldiği haftalarca süren ekonomik çalkantıların ardından ülkenin maliye bakanının yerini aldı.

Para birimi, bu yıl ABD doları karşısında değerinin yüzde 40'ından fazlasını kaybetti ve bu da onu tüm gelişen piyasa para birimleri arasında en kötü performansı gösteren oldu.

Çarşamba günü gece yarısına yakın bir yerde yayınlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre Erdoğan, Lütfi Elvan'ın istifasını kabul etti ve yardımcısı Nureddin Nebati'yi yeni maliye bakanı olarak atadı.

57 yaşındaki Nebati, İstanbul Üniversitesi'nden kamu yönetimi alanında lisans ve sosyal bilimler alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. Ayrıca Türkiye'de Kocaeli Üniversitesi'nden siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında doktora derecesine sahiptir.

Selefi, Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın istifasının ardından atandığı Kasım 2020'den bu yana görevdeydi.

Elvan'ın bir yıllık görev süresi çok sayıda krize sahne oldu.

Çarşamba günü erken saatlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir ayda dolar karşısında yaklaşık yüzde 30 değer kaybeden lirayı desteklemek için piyasalara müdahale etti.

Erdoğan'ın baskısı altında, Türkiye'nin resmi olarak bağımsız merkez bankası, iki aydan kısa bir süre içinde Kasım ayında kilit faiz oranını üçüncü kez düşürdü. Hükümetin hedefinin dört katı olan yüzde 20'ye yaklaşan enflasyona rağmen bunu yaptı.

Erdoğan, yüksek faiz oranlarının yüksek enflasyona neden olduğuna inanıyor - geleneksel ekonomik düşüncenin tam tersi - ve oranları düşük tutacağı konusunda ısrar etti.

Türkiye'nin para birimi, Çarşamba günü bir merkez bankasının rezervleri satma hamlesinin ardından bazı kayıplarını telafi etmeden önce dolar karşısında 14'ün üzerinde bir rekor düşük daha gördü. Çarşamba öğleden sonra bir dolar 13.22 lira aldı.

Ancak toparlanma, Erdoğan'ın “yeni ekonomik modelini” “çıkar kötülüğüne” karşı savunmak için yeniden ortaya çıkmasıyla kısa sürdü.

2019'dan bu yana Erdoğan, daha düşük faiz oranları arzusuna karşı çıkan üç merkez bankası yöneticisini görevden aldı. Liranın sıkıntılarını Türkiye ekonomisini sabote eden yabancılara ve ülkedeki destekçilerine bağlayan cumhurbaşkanı, daha düşük oranların enflasyonla mücadele edeceğine, ekonomik büyümeyi artıracağına, ihracatı güçlendireceğine ve istihdam yaratacağına inanıyor.

Salı günü, rakamlar Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte bir önceki yıla göre yüzde 7,4 büyüdüğünü gösterdi, ancak bazı analistler yüksek enflasyon ve para birimindeki erime nedeniyle artışın kısa ömürlü olabileceğine inanıyor. Bu arada, halkın hoşnutsuzluğu artıyor gibi görünüyor.

Geçen hafta, göstericiler en büyük İstanbul ve başkent Ankara'da ekonomi politikalarını protesto ederken, ana muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi Cumartesi günü güneydeki Mersin'de erken seçim mitingi planlıyor.