İran, Batı İyi Niyet Gösterirse Nükleer Anlaşmanın 'Ulaşılabilir' Olduğunu Söyledi

İran'ın üst düzey diplomatı, ülkesinin dünya güçleriyle nükleer anlaşmasını yeniden canlandırma anlaşmasının "erişilebilir" olduğunu, ancak bunun Batı'nın iyi niyetine bağlı olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Hossein Amir-Abdollahian Perşembe günü Twitter'da Avusturya'nın başkenti Viyana'daki müzakerelerin "ciddi bir şekilde ilerlediğini" ve yaptırımların kaldırılmasının "temel bir öncelik" olduğunu söyledi.

"Batı iyi niyet gösterirse, iyi bir anlaşma elinizin altında. Amir-Abdollahian, "Rasyonel, ölçülü ve sonuç odaklı diyalog arıyoruz" dedi.

İran ile birkaç dünya gücü (İngiltere, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve ABD) arasındaki 2015 nükleer anlaşmasını yeniden canlandırmayı amaçlayan görüşmeler, İran'ın Cumhurbaşkanı Ebrahim Raisi'nin seçilmesinin ardından Haziran ayında görüşmelere ara vermesinin ardından Pazartesi günü yeniden başladı.

2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen ABD, İran'ın ısrarı üzerine görüşmelere sadece dolaylı olarak katılıyor.

Resmi olarak Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olarak bilinen anlaşmanın amacı, İran'ın sivil bir nükleer program izlemesine izin verirken atom bombası yapmasını pratikte imkansız hale getirmek.

Anlaşmaya göre Tahran, ABD, AB ve BM ekonomik yaptırımlarından kurtulma karşılığında nükleer programını sınırladı.

İran tekliflerini sundu

İran'ın üst düzey nükleer müzakerecisi, Perşembe günü ayrı bir gelişmede, İran'ın anlaşmaya dahil olan Avrupalı ​​güçlere yaptırımların kaldırılması ve nükleer taahhütlerle ilgili iki taslak sağladığını söyledi.

“Onlara önerilen iki taslağı teslim ettik… Elbette kendilerine verdiğimiz metinleri kontrol etmeleri gerekiyor. Ali Bagheri Kani, "Müzakerelere devam etmeye hazırlarsa, müzakerelere devam etmek için Viyana'dayız" dedi.

Avrupalı ​​bir diplomat, taslak belgelerin teslim edildiğini doğruladı.

Viyana'dan bildiren Al Jazeera'dan Ali Hashem, tekliflerin görüşmelerde "sağlam" ilerleme olduğunu gösterdiğini söyledi.

"İranlı bir diplomatik kaynaktan bu tekliflerden birinin yaptırımların kaldırılması, diğerinin ise İran'ın ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından aldığı önlemleri geri almasıyla ilgili olacağını anlıyoruz" dedi.

“Bu tekliflerin unsurları, İran ile dünya güçleri arasındaki son altı tur müzakerede üzerinde anlaşmaya varılanlar üzerine inşa edilecek.

Ancak, geçmiş görüşmelerde göz ardı edilen yeni noktalar eklendi ve İran bir anlaşmaya varmak için çok önemli olduğuna inanıyor” dedi. Bu arada İsrail, bir BM gözlemcisinin Tahran'ın daha gelişmiş santrifüjlerle zenginleştirilmiş uranyum üretmeye başladığına ilişkin duyurusunu gerekçe göstererek, dünya güçlerini nükleer müzakereleri derhal durdurmaya çağırdı.

Başbakan Naftali Bennett'in ofisinden aktardığına göre, Başbakan Naftali Bennett'in ABD Sekreteri ile yaptığı telefon görüşmesinde yaptığı açıklamada, "İran bir müzakere taktiği olarak nükleer şantaj yapıyor ve buna müzakerelerin derhal durdurulması ve dünya güçlerinin zorlu adımların uygulanmasıyla cevap verilmelidir." Devlet Antony Blinken Perşembe günü.