Erdoğan Duyurusunu Yaptıktan Sonra Emekliye Müjdeler Art Arda Geldi! Hesaplarınızı Kontrol Edin Para Yatmış Olabilir

Kamu bankaları başta olmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurusu sonrasında hemen nakit onay verileceği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan duyuru ile birlikte emekli vatandaşlara Yeni Bir Umut kapısı geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ihtiyaç kredisi kullanamayan emekliler için kamu bankaları tarafından devlet destekli nakit kredi verileceğini açıkladı. Kampanyayı başlatacak olan Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank 100.000 TL'ye kadar emekli olan vatandaşların hesabına banka şubelerine gitmeden nakit gönderimi yapacak.

Son dakika haberi ile birlikte Ocak ayı itibarı ile başlayan Bu kampanyada düşük faiz oranları ile kredi kullanabileceğiniz gibi ayrıca banka şartlarına uygun olan vatandaşlar diğer bankalardaki borç kapatma kredisi kullanarak ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarını kapatabilecek. 100.000 TL'ye kadar kullanabileceğiniz emekli kredisinde devlet destekli olarak işlem yapılacak ve vatandaşlara aynı gün içinde sonuç verilecek.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte son zamanlarda sürekli olarak tercih edilen bankaların başında gelmektedir. kredi kullanmak isteyen vatandaşlar Ziraat Bankası şubeleri üzerinden işlem yapmak istiyorlarsa en yakın banka şubesine giderek veya banka şubesine gitmeden Ziraat Bankası mobil uygulamasına girerek buradan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir. Emekli olan vatandaşlar nakit kredi kullanmak istiyorlarsa emekli maaşına Ziraat Bankası şubelerine taşınması gerekiyor.

Vakıfbank

Vakıfbank üzerinden nakit kampanyaya başvuru yapmak isteyen emeklilerde Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alması durumunda nakit kullanabiliyor. VakıfBank emekli kredisi adı altında vermiş olduğu 100.000tl devlet destekli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan emeklilerin diğer bankalardaki olan borçlarını da kapatarak Kredi imkanı sağlıyor. Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar 36 ay vadeye kadar ve ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olan bu Kredi kampanyasına katılarak 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu öğrenebilecek.