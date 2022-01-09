Ünlü Market Genel Müdürü Duyurdu: Ayçiçek Yağı 10 TL'den Verilecek

Ülkemizdeki son zamanlardaki pahalılık sebebi büyük marketler zincirlerini harekete geçirdi. Ülkemizde büyük market zincirlerinin en çok yaptığı kampanyalardan birisi de ayçiçek yağı kampanyası olacak. Ocak 2022 itibariyle başlayan zam furyasında ayçiçek yağı oldukça pahalandı. Ünlü bir büyük market zinciri olan bir mağazada önümüzdeki günlerde ayçiçek yağı 10 TL'ye satılacak.

Hangi Market Verecek?

Ayçiçek Yağı almak isteyenlere yeni bir kampanya yapıldı. En fazla 3 adet alabileceğiniz ayçiçek yağı 10 TL'ye verilecek. Kampanyayı yapan market şu an için sır gibi saklanıyor. Kampanya başladığı gün mağazalarında ayçiçek yağı ile ilgili broşürler asılacak. Bu marketin Bim olduğu tahmin ediliyor.

Ayçiçek yağını almak isteyenler 10 TL'ye sadece 3 adet alabilecekler. Peki bu yapılacak kampanya sadece ayçiçek yağı için mi olacak?

İndirimler Olacak

Yapılacak olan Ayçiçek yağı indirimi ile birlikte vatandaşlar diğer ürünlerinde de indirim olacak mı merak ediyor. Ayçiçek yağı indirimleri ile birlikte Şeker Un Bakliyat ürünlerinde de indirimler gelecek. Aynı kampanyayı yapan market bu ürünlerde de büyük indirimler yapacak. Vatandaşlara verilecek bu indirimli ürünler sadece 1 hafta sürecek.

Hangi Marka?

Ayçiçek yağında yaşanan artışlar ile birlikte vatandaşlar ayçiçek yağı almaya zorlanıyor. Bu durumda da marketlerin indirimlerine bakıyor. Ayçiçek yağında artışın devam edeceğide konuşuluyor. Hal böyle olunca ayçiçek yağındaki zam sonrasında bazı marketler indirim yapıyor. 10 TL'ye ayçiçek yağı alabilmeniz için ayrıca marketlerde belirli bir tutarın üzerinde alışveriş yapmanız gerekiyor.