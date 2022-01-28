İş Bankası ve Ziraat Banka Kartı Sahipleri, 20.000 TL Ödeme Alacak!

Bankamatik kartı olan ve de Ziraat ile İş Bankası müşterisi olan vatandaşlar, 20.000 TL'ye kadar olan nakit ödemelerini son dakika kampanyası ile alabileceklerini öğrenmişlerdir. Bu ödeme için başvuru yapacak olan banka müşterileri ile vatandaşlar, bankaların müşteri politikalarına uygun olmaları halinde 36 aya varan vadeye kadar 20.000 TL'lik ödemeleri alabileceklerdir. Alınacak bu ödeme ile beraber vatandaşların ihtiyaç kredisi kullanmaları halinde de yine bankalar, banka politikaları uyarınca bazı kriterlere bakacaktır.

Ziraat Bankası ile İş Bankası, beraber düzenledikleri bu kampanyalarda kredi notu düşük olan kişilere krediler için onay vermezken, kredi notunun en az 1100 ve üzeri olan kişiler nakit krediyi rahatlıkla kullanabilecektir. İhtiyaç kredi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler, Ziraat Bankası ya da İş Bankası aracılığı ile kredi başvurusu yapmak istemeleri halinde banka şubeleri üzerinden işlem yapabilecekleri gibi, internet sitesi üzerinden de kredi için başvuruda bulunabileceklerdir.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası müşterisi olan vatandaşlar, sigortalı olarak çalışmaları halinde 6 aydır da aynı işyerinde çalışıyor ve sigorta primleri ödeniyor ise ilgili krediye başvuru yapabilmekte ve kredi için onay alabilmektedir. Ziraat Bankası, bu koşulun yanında emekli olan kişilerin emekli maaşlarını da Ziraat Bankası üzerinden almaları halinde de yüksek limitli ve de düşük faizli, masraf kalemi olmayan kredi imkanlarını da sunmaktadır. 20.000 TL'ye kadar olan nakit kredisini kullanmak isteyen vatandaşların Ziraat Bankası’ndan bankamatik kartı varsa Ziraat Bankası internet bankacılığı üzerinden şifre oluşturarak mobil uygulama üzerinden de kredi başvurusunu yapma imkanları vardır, onaylanan kredi de zaman kaybetmeden hesaba yatırılmaktadır.

İş Bankası

İş Bankası üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyenler için zaman kaybetmeden kısa süre içinde sonuç bilgisi kendilerine iletilmektedir. İş Bankası’nın sunduğu ihtiyaç kredi başvurusu, kullananlara düşük faiz oranları ile sunulmakta ve de 20.000 TL’lik kredi kullanan kişilere özel olarak ilk taksit ödemeleri 90 günlük erteleme ile planlanabilmektedir.

En yakın İş Bankası şubesine başvuru yaparak, zaman kaybetmeden kredi için başvuru işlemlerine başlayabilirsiniz. Bunun için kimlik ve gelir belgesi ibraz etmek gereklidir. Ayrıca İş Bankası, internet sitesine giriş yaparak güncel kredi faiz oranları hakkında bilgi alabilir ve kredi kartı başvurusu da yaparak, yüksek limitli kredi ve de kredi kartı seçeneklerini değerlendirebilirsiniz.