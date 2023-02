Erdoğan Açıkladı! 10 İlde 3 Aylık OHAL İlan Edildi

Geçtiğimiz gün 9 saat arayla meydana gelen 2 büyük depremin etkileri hala devam ediyor ve can kaybı artıyor. Türkiye'de yaşanan facia gündemde yer alırken üzücü haberler gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, can kaybını ve yaralı sayısını açıklayarak dikkatleri üzerinde topladı. depremin derin bir şekilde hissedildiği 10 şehirde arama kurtarma çalışmaları sürdürülürken Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, can kaybının 3549'a yükseldiğini ifade etti. Bunu yanı sıra yaralı sayısının da 22.168 olduğunu ifade eden Erdoğan, OHAL duyurusu da yaptı. Konu hakkında elde edilen son bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile 10 ilde 3 aylık olağanüstü hal ilan edildiğinin duyurusu gerçekleşti.

6 Şubat Pazartesi gününde Kahramanmaraş merkez üssü Pazarcık ilçesi olan bir depremle güne başlamıştı. Daha sonra Diyarbakır, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, Malatya ve Adıyaman'da da büyük bir yıkım yaşanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise depreme dair açıklamalarda bulundu ve konu gündemde geniş bir yer kapladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem için uzmanların dünyada örneği yok dediğini belirtti. Bunun yanı sıra yalnızca cumhuriyet tarihinin değil coğrafyanın ve dünyanın da en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıya olduğumuz ifade edildi.

Şu ana kadar 102.000 yatak 54.000 çadır ve diğer ihtiyaç malzemelerinin bölgeye gönderildiğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devletin tüm kurumlarının aracı, personeli ve seferberlik ruhu ile felaket bölgelerinde çalışmalara başladığını ifade etti. Destek faaliyetleri ve acil yardım için ilk etapta kurumların emrine 100 milyar liralık kaynağın tahsis edildiği belirtildi. Hali hazırda destek personelinin enkaz bölgesinde 53.317 arama kurtarma görevlisi ile çalıştığı bilgisi açıklandı. Yurtiçi ve yurt dışından ekiplerle bu sayının her geçen saat arttığı belirtildi ve konu hakkında detaylar paylaşıldı.

Binlerce uzman personel ile birlikte jandarmanın 26 kargo uçağıyla sahil güvenlik Komutanlığı'nın botları ve gemileri ile afet bölgesinde görev başında olduğu açıklandı. Bunun yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetlerinin de binlerce personel ile birlikte 54 kargo uçağı ve 10 gemi dahil olmak üzere tüm imkanları ile çalıştığı açıklandı. Bölgeye 1000'e yakın ambulans 2 ambulans ve uçakta görevli 5.000 sağlık personelinin aktarıldığı belirtildi. Bakanlıklara bağlı olan birimlere ek olarak parti ayrımı yapmadan tüm belediyelerin yardımlarının bölgeye gönderildiği bilgisi paylaşıldı.

Yürek yakan olay sonrasında can kaybının 3549 sayısına yükseldiği belirtilirken yaralı sayısının da 22.168 oldu açıklandı. Şu ana kadar en büyük tesellinin 8.000 üzerinde vatandaşın enkaz altından sağ kurtarılmış olması olarak belirtildi ve 10 ilde 3 aylık OHAL ilan edildiğinin duyurusu yapıldı.

Savcılıkların insanlık dışı yöntemler kullanarak sosyal kaos çıkarmaya çalışanları belirleyip gereken işlemleri yaptığı da açıklandı ve çarpıtmalar ve yalan haber ile insanı birbirine düşürmeye niyetlenenlerin takip edildiği belirtildi.