Erdoğan, 10 Büyükelçiyi Sınır Dışı Etme Tehdidinden Vazgeçti

Türkiye, hapisteki bir hayırsevere uluslararası destek nedeniyle daha önce üst üste 10 büyükelçiyi sınır dışı etmekle tehdit ettikten sonra, tam bir diplomatik krizden çıktı. Hafta sonu diplomatların "istenmeyen kişi" ilan edilmesini emreden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, on ülkenin taleplerinden "geri adım attığını" söyledi.

Biri ABD'den olmak üzere büyükelçiler, geçen hafta yetkililere, protestoları finanse etmek ve bir darbe girişimine karışmak suçlamasıyla dört yıldır tutuklu bulunan hayırsever Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu. Suçlamaları reddediyor.

Almanya, Fransa, Kanada, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, İsveç, Danimarka ve Finlandiya'dan da diplomatların Türkiye'nin içişlerine müdahale ettiğini söyleyen Ankara'nın halka açık çağrısı çileden çıktı. Erdoğan, sınır dışı edilmeleri teyit edebilecek ve 19 yıllık iktidarında Batı ile en derin çatlağı tetikleyebilecek bir oturum için Pazartesi öğleden sonra bakanlarını toplarken, birkaç büyükelçilik kısa bir açıklama yaptı.

ABD Büyükelçiliği Twitter'da yaptığı açıklamada, "ABD, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine uygunluğunu sürdürdüğünü not eder" dedi. Diğer elçilikler de benzer mesajlar yayınladı veya ABD mesajını yeniden tweetledi.

ABD'den yapılan açıklamanın Türkçe versiyonu, büyükelçiliğin sözleşmeye uyumu "onayladığını" söyledi ve bazı gözlemciler bunun büyükelçiliklerin gelecekte uyum sözü verdiklerini düşündürecek şekilde okunabileceğini söyledi. Eski muhalefet parlamenter Aykan Erdemir Twitter'da, "İş yerindeki stratejik belirsizlik...

ABD Dışişleri Bakanlığı, Pazartesi günkü Twitter açıklamasının "18 Ekim'de yayınladığımız açıklamanın 41. maddeye uygun olduğunun altını çizmek" anlamına geldiğini ve Türkiye ile diyaloğu sürdüreceğini de sözlerine ekledi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, "Hukukun üstünlüğünü teşvik etme ve insan haklarına saygıyı küresel olarak teşvik etme taahhüdümüzde kararlıyız" dedi.

Biden yönetimi, Türkiye ile ortak öncelikler konusunda işbirliği istiyor ve herhangi bir NATO müttefiki ile olduğu gibi, herhangi bir anlaşmazlığı çözmek için diyalog kurmaya devam edeceğiz."

Diplomatik bir kaynak, gerilimi azaltma planına ilişkin görüşmelerin ABD misyonu ve cumhurbaşkanlığı danışmanı ve sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dahil olmak üzere Türk yetkililer tarafından yürütüldüğünü söyledi.

Kaynak, elçilerin Türk yetkililerden Erdoğan için hangi hareketin "makbul" olabileceği konusunda rehberlik ararken Viyana Sözleşmesi ilkelerini vurgulamayı amaçladıklarını ve Türk hükümeti hiçbir güvence vermese bile Twitter açıklamalarının gerginliği hafifletmeye yardımcı olacağından ihtiyatlı bir şekilde umut ettiklerini de sözlerine ekledi. .

İş adamı ve sivil toplum örgütlerine katkı sağlayan Kavala, 2013'te ülke çapındaki protestoları finanse etmek ve 2016'da başarısız bir darbeye karışmakla suçlanıyor. Duruşması devam ederken gözaltında tutuluyor.

İnsan hakları grupları, davasının Erdoğan yönetimindeki muhalefete yönelik bir baskının simgesi olduğunu söylüyor. Kavala Cuma günü yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanının son yorumlarından sonra adil bir duruşmanın imkansız olması nedeniyle artık duruşmaya katılmayacağını söyledi.