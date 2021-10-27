Brezilya Senatörleri Bolsonaro İçin COVID Suçlaması Çağrısında Bulundu

Brezilya Senatosu komitesi, Başkan Jair Bolsonaro'nun dünyanın ikinci en yüksek COVID-19 ölüm oranıyla ilgili eylemler ve ihmaller için bir dizi cezai suçlamayla karşı karşıya kalmasını tavsiye ediyor.

11 üyeli komite tarafından Salı günü yapılan 7'ye 4 oylama, hükümetin pandemiyi ele alış biçimine ilişkin altı aylık soruşturmasını sona erdirdi ve savcılara Bolsonaro'yu şarlatanlık ve suça teşvikten kamu fonlarının kötüye kullanımına kadar çeşitli suçlamalarla yargılama çağrısında bulundu. İnsanlığa karşı suçlar.

Brezilya'da 600.000'den fazla insan COVID-19'dan öldü. Herhangi bir yanlış yapmayı reddeden Bolsonaro'yu neler bekliyor:

BOLSONARO'YA KARŞI ÖNERİLER NELER?

Önerilen suçlamalardan en çok tartışılanı, ölümlere yol açan bir salgını kışkırtmaktır. Hükümlülerin hapis cezası 20 ila 30 yıl arasında değişiyor. Sao Paulo Üniversitesi'nde hukuk profesörü olan Gustavo Badaró, Bolsonaro'nun pandemiyi kendisi başlatmadığı için bunun “ince bir yasal dava” olduğunu savunuyor.

Bolsonaro ayrıca sağlık protokollerini ihlal etmek, şarlatanlık, özel belgelerde tahrifat, kamu fonlarının düzensiz kullanımı, insanlığa karşı suçlar, sosyal hakların ihlali ve cumhurbaşkanlığı ahlakını ihlal etmekle de suçlanıyor.

Badaró, nihai raporda Bolsonaro aleyhindeki en güçlü davanın, kişisel çıkar nedenleriyle bir kamu görevlisinin görevinin bir parçası olarak gereken eylemi geciktirme veya yapmaktan kaçınma suçlaması olduğunu savunuyor. Mahkumiyet için hapis süresi üç ay ile bir yıl arasında değişiyor, ancak bir oturma başkanı olarak Bolsonaro'yu görevden almak için yeterli olabilir.

IDP üniversitesinde hukuk profesörü olan Ricardo Barretto, Bolsonaro'nun sağlık protokollerine açık meydan okumasının ve koronavirüse karşı işe yaramayan ilaçları savunmasının da iyi kanıtlandığını söylüyor. Başkan, kendisini teşvik ettiği toplantılarda defalarca maskesiz görüldü. Ayrıca, sıtma önleyici ilaç klorokininin virüs için bir tedaviymiş gibi kullanılmasını da lanse etti. Senatörler, Bolsonaro'ya yönelik cinayet ve soykırım suçlamalarını önermeleri gerekip gerekmediğini tartışmışlardı, ancak bunları nihai rapora dahil etmemeye karar verdiler.

SONRA NE OLUR?

Geçmişte cumhurbaşkanının yanında yer alan ve yaygın olarak onu koruduğu görülen Brezilya başsavcısı Augusto Aras, Senato soruşturmasının kendisine soruşturma açma izni verip vermediğine karar vermek zorunda. Bolsonaro, oturmakta olan bir politikacı olduğu için, devam etmesi için Yüksek Mahkemeden yetki alması gerekecekti. Senato soruşturması başkanı Senatör Omar Aziz, komitenin tavsiyelerini Çarşamba günü Aras'a iletmeyi planladığını söyledi.

Başsavcı cumhurbaşkanı aleyhinde suçlamalarda bulunursa, dava Brezilya Temsilciler Meclisi'ne taşınacak, Kongre'nin alt meclisi 513 milletvekilinin üçte ikisinin Yüksek Mahkeme'nin cumhurbaşkanını en az altı ay süreyle askıya alması için oy kullanması gerekecek ve onu yargılayın. Ancak senatörler, Aras'ın Bolsonaro'ya karşı suçlamalarda bulunmasını beklemiyorlar. Soruşturma ayrıca Bolsonaro'nun işlediği iddia edilen suçlardan dolayı cezalandırılması için iki alternatif sunuyor.