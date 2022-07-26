Galatasaray'a Yeni Transfer! Tanguy Ndombele Galatasaray'da mı?

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonu başlamadan önce, diğer tüm spor kulüplerinin olduğu gibi Galatasaray’ın da transfer çalışmaları başladı. Takımın kadrosunu iyileştirmek ve taraftara güzel maçlar sunabilmek için elinden geleni yapan Galatasaray, yeni bir ismin transferi için hazırlıklarını yapıyor.

Özellikle son yıllarda orta saha bölgesinde oyuncu sıkıntısı yaşayan Galatasaray, bu bölgede iyi performans gösterebilecek ve Spor Toto Süper Lig’in yeni sezonunda şampiyonluk için sahanın tozunu attırabilecek bir yıldız futbolcu arayışındaydı. Alınan bilgilere göre Tanguy Ndombele’in ismi son zamanlarda sık sık gündeme gelmişti. İtalyan basınında yer alan bir haberde, Tottenham'ın yıldız golcüsünün transferi için sona gelindiği yer aldı.

Okan Buruk’un yönetiminde olan sarı kırmızılı takım, orta saha bölgesi için birçok adayla temas halindeydi. Son olarak Tottenham’ın yıldız futbolcusu Tanguy Ndombele için harekete geçmiş ve bilgi alınmaya başladığı konuşulmaya başlanmıştı. Fransız futbolcunun bir süreliğine Galatasaray’a kiralanacağı iddia edilmişti.

Bugün İtalyan basınına ünlü futbolcu hakkında flaş bir iddia bomba gibi düştü. Paylaşılan haberde Tanguy Ndombele’nin Tottenham’dan satılmak istendiği öne sürüldü. Antonio Conte'nin kadroda yer vermeyi düşünmediği futbolcunun İngiliz kulübündeki geleceğinin bitmek üzere olduğu söylendi ve Ndombele için Türkiye’nin iyi bir alternatif olacağının altı çizildi. Haberde yer alan iddialar, Ndombele'nin Türkiye'ye transfer olacağına dair konuşulan iddiaları kısmen doğruladı.

TANGUY NDOMBELE KİMDİR?

28 Aralık 1996 yılında Fransa’da Longjumeau’da doğan Tanguy Ndombele, 25 yaşında ve 1,81 boyundadır. Baş mevkisi merkez orta saha olan Ndombele’nin yan mevkileri önlibero ve on numaradır. 76 kilo olan golcü, sağ ayağını kullanmaktadır.

Tottenham ile çıktığı 91 maçta 10 gol ve 9 asist yapma başarısı gösteren yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon Lyon'a kiralanmıştı. Kiralandığından beri 30 maça çıkan Ndombele, 3 gol ve 3 asistle performans gösterdi. Fransa Milli Takım’ında da 7 kez boy gösteren Ndombele daha önce Amiens ve Guingamp U19 takımlarında da yer almıştı.

2019 yılında Tottenham’la anlaşan Ndombele’ye 60 milyon Euro bonservis ücreti verilmişti. Başarılı oyuncunun haftalık olarak aldığı ücret ise 235 bin Euro. Tottenham'la olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek ancak eğer iddialar doğruysa sözleşmesi bitmeden başka bir takıma satılması bekleniyor. Galatasaraylı taraftarın gözü yeni transfer haberlerinde.