Endonezya Yanardağının Gölgesindeki Sakinler Yıkımla İlgileniyor

Endonezya'nın Semeru Dağı'nın gölgesinde yaşayan sakinler, erimiş kül ve çamurun kıyamet gibi bir manzarasıyla, Cumartesi günü evleri volkanik patlamayla kaplandıktan sonra yıkık eşyalarını taradı.

Babalar sıkıntılı kızları beşikler, yaşlı köylüler sırtlarında şilteler taşır ve çiftçiler, bir zamanlar köylerinin bulunduğu yerden ellerinden geleni kurtarmaya çalışarak hayatta kalan keçileri taşırlardı.

Kampung Renteng köyünün bir sakini olan Bunadi, “Sıcak çamur olduğunu bilmiyorduk” dedi.

"Aniden, yağmurlar ve sıcak dumanlar geldiğinde gökyüzü karardı."

Bir afet azaltma ajansı yetkilisi Pazar günü yaptığı açıklamada, patlamanın 14 kişinin ölümüne ve 56 kişinin yaralanmasına neden olduğunu söyledi.

35'i ağır olan yaralanmalar, önceki 98 sayısından daha düşüktü. Yetkili ayrıca 1.300 kişinin tahliye edildiğini söyledi.

Ayrıca birçok evsiz ve yüzlerce sığınak bıraktı.

Yerel bir camide, bütün köyleri külle kaplayan ve onlarca ciddi yanık bırakan selden kurtulan anneler, uyuyan çocuklarının yanında yerde oturuyorlardı.

'Neredeyse kurtarıldı'

Bazıları, pis havanın sağlıklarına yönelik risklerine rağmen, patlamadan sonra hayalet kasabalarına döndüler, çamurun buruk denizinden parçaları toplamak için umutsuzca.

Doğu Java'daki Lumajang bölgesindeki bir evde tabaklar, kaplar ve kaseler sanki akşam yemeği servis ediliyormuş gibi bir masaya oturdu, ancak yiyeceklerin yerini volkanik kül porsiyonları aldı.

Bazıları umutsuzca kayıp arkadaşlarını ve akrabalarını aradı.

Kampung Renteng'in bir başka sakini olan Salim, "Çamur akışı tarafından taşınan 10 kişi vardı" dedi. "Biri neredeyse kurtulmuştu. Kaçması söylendi ama yapamam, ineklerimi kim besleyecek?” dedi.

Sumber Wuluh köyündeki evlerin çatıları, bölgeye inen büyük hacmi vurgulayarak kalın çamur katmanlarından dışarı fırladı.

İnekler ya ölü yatar ya da kavurucu sıcakta etleri parçalanarak yaşama tutunur.

Kurtulanlardan birinin güvenli bir yere çekilirken ağzından bir sigara sarkıyordu, turuncu üniformalar giymiş kurtarıcılar ise cehennemi andıran koyu gri bir zeminde çalışıyordu.

Bir grup Sümer Wuluh sakini külün içinde bir arada durmuş, duman yükselmeye devam ederken Semeru'nun kraterine bakıyorlardı.

Kararmış, yapraksız ağaçlar, sular altında kalan arabalar ve etraflarındaki bükülmüş binalarla, onlar ve hayvanları, diğer her şeyin sessizleştiği tek hayattı.

270 milyondan fazla insanın yaşadığı bir takımada olan Endonezya, at nalı şeklindeki bir dizi fay hattı olan Pasifik “Ateş Çemberi” boyunca oturduğu için depremlere ve volkanik faaliyetlere eğilimlidir.