Hindistan'da Hindu Mafyası Tarafından Rahatsız Edilen Tesettürlü Kadın İçin Protesto

Twitter'da yayınlanan ve başörtüsü takan Müslüman bir öğrencinin Karnataka eyaletindeki bir kolejde Hindu aşırı sağcı bir güruh tarafından sıkıştırıldığını gösteren bir video, güney eyaletinde İslami başörtülülere yönelik yasak nedeniyle artan protestolar üzerine öfkeye neden oldu.

Muskan Khan'ın Mandya'daki kolejine vardığında safran eşarpları giyen erkekler tarafından kuşatıldığını gösteren viral videoda, çoğu yabancı olduğunu söylediği protestocularla karşı karşıya geldiği görüldü.

İslami başörtüsü yasağı, Hindistan'ın laik anayasasında yer alan inançlarına bir saldırı olduğunu söyleyen Müslüman öğrencileri çileden çıkarken, Hindu sağ gruplar Müslüman kadınların eğitim kurumlarına girmesini engellemeye çalışarak toplumsal gerginliğe neden oldu.

"Sadece bir görev vermek için oradaydım; Bu yüzden üniversiteye girdim. Sadece burqa giydiğim için içeri girmeme izin vermiyorlardı." dedi.

"Ondan sonra 'Jai Shri Ram' sloganını haykırdılar. (Yaşasın Lord Ram). Sonra 'Allah Ekber' (Tanrı büyüktür) diye bağırmaya başladım" diyerek tesettür giyme hakkı için mücadele etmeye devam edeceğini söyledi.

Khan, "Protestocuların yüzde 10'u üniversitedendi, ancak [geri kalanlar] yabancıydı." dedi.

Müslümanlar arasındaki korkular

Sağ görüşlü Bharatiya Janata Partisi (BJP) tarafından yönetilen Karnataka hükümeti Salı günü eğitim kurumlarını üç günlüğüne kapattığını duyurdu.

Hindistan'ın Bilişim merkezi Bengaluru'ya ev sahipliği yapan Karnataka eyaletindeki açmaz, azınlık toplumu arasında Başbakan Narendra Modi'nin Hindu milliyetçisi hükümeti altında zulmün arttığını söylediklerine dair korkuları artırdı.

Salı günü düzenlenen yeni gösterilerde polis, hükümet tarafından işletilen bir kampüste kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz sıkarken, yakındaki kasabalardaki okullarda yoğun bir polis varlığı görüldü.

Modi'nin BJP'sinden Baş Bakan Basavaraj Bommai, eyaletteki tüm liselerin üç gün süreyle kapalı olacağını duyurduktan sonra sükunet çağrısında bulundu.

"Tüm öğrencilere, öğretmenlere ve okul ve kolejlerin yönetimine sesleniyorum ... barış ve uyumu korumak için." dedi.

Hükümet tarafından işletilen bir lisedeki öğrencilere geçen ay tesettür giymemeleri söylendi. O zamandan beri Hindu aşırı sağcı gruplar, tesettürlü Müslüman kadınların eyaletteki eğitim kurumlarına girmesini engellemeye çalıştı.

Nüfusun yüzde 12'sinin Müslüman olduğu Karnataka hükümeti, 5 Şubat'ta verdiği bir emirde, tüm okulların yönetim tarafından belirlenen kıyafet kurallarına uyması gerektiğini söyledi.