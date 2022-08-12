En Yüksek Emekli Promosyonu Veren Banka Hangisi? Emekli Promosyon Ödemeleri Güncellendi

Bankalar listesi gündemde yer alırken en yüksek emekli promosyonu veren banka da merak konusu oldu ve konu hakkında detaylar araştırıldı. Bağ-Kur ve SSK emeklisi tarafından titizlikle takip edilen liste bir süredir merak ediliyordu. %42,35'lik bir zam Temmuz ayında uygulanmış ve daha sonra bankalar promosyon kampanyalarını açıklamıştı. Promosyon ödemeleri emeklilerin yüzünden güldürürken 7.500 liraya kadar yükseldiği de ifade edildi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Memur-Sen gündemde yer aldı ve önemli ifadeler kullandı.

Milyonlarca emekli tarafından takip edilmekte olan emekli promosyonu veren bankalar listesi zam sonrasında merak konusu olmuştu. Emekli zammı Temmuz ayında uygulanmış ve daha sonra en yüksek oranda emekli promosyon ödemesi yapan bankalara gözler çevrilmişti. Maaş aralıklarına göre promosyon ödemeleri farklılık gösterirken emekliler ile birlikte yetim ve dul maaşı alanlarında yararlanabileceği kampanyalar da bankalar tarafından açıklandı. Çok sayıda Bağ-Kur ve SSK emeklisine ek gelir getiren promosyon ödemelerinin 8.000 TL'ye kadar çıktığı ifade edilirken konu hakkında detaylar da araştırıldı. İşte Akbank, Yapı Kredi, Denizbank, Garanti BBVA, TEB, Akbank, Ziraat Bankası, VakıfBank, ING ve Türkiye Finans 2022 emekli promosyon ödemeleri hakkında detaylı bilgiler…

Emekli promosyon ödemeleri hakkında önemli açıklamalarda bulunan Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner dikkatleri üzerine çekti. Kamu görevlileri adına bankalara yatırılmış olan parasal miktarın ciddi oranda artış göstermesine rağmen geçmiş dönem itibariyle gerçekleşen anlaşmalar sebebiyle kamu görevlilerine verilen promosyon ödemelerinin düşük tutulduğu bilgisi aktarıldı. Bunun yanı sıra yeni gerçekleşen anlaşmalarda ise geçmiş dönem promosyon ödemeleri ile ödenen promosyon ödemeleri arasında uçurum olduğu gerçeğinin görülmesi gerektiği ifade edildi. Aynı zamanda promosyon ödemelerinin kamu görevlilerinin ücretlerinden ve emeklerinden kaynaklanan bir hak olduğunun da unutulmaması gerektiği açıklandı.

Bankalar müşterilerini rakiplere kaptırmak istemezken 3 senelik sözleşme karşılığında 7.500 TL'ye varan emekli promosyon imkanı sunarak dikkat çekti. Yaklaşık olarak 2 bin liralık fark yeni sözleşme rakamlarının güncellenmesi ile ortaya çıktı ve bankaların bildirimine göre hesaplara yatırılacağı açıklandı.

Emekli maaşının alındığı banka ile yeni emekli olanlar ya da 3 senelik taahhüt süresini dolduranların diledikleri bankaya başvuru yaparak maaşlarını taşıyabildiği biliniyor. Bu işlemin gerçekleşmesi için emeklilerin bankaya bildirimde bulunması önem taşımaktadır. Bu bildirim ise e-devlet sistemi üzerinden ya da bankaların şubelerinden gerçekleşmektedir.

Banka seçerek promosyon ödemelerini alabilecek olan ve emekli maaşı ödemesi alan her emekli yeni ve eski bütün emekliler promosyon kampanyalarından faydalanabilmektedir.

3 senesi anlaşılan banka ile dolanların yeni promosyon alma hakkı bulunmadığı açıklandı ve konu hakkında merak edilen yanıtlar elde edildi. İsteyen emeklilerin kendi bankası ile yeni rakam üzerinden bir görüşme yapabileceği ifade edilirken isteyen emeklilerinde bankasını değiştirebileceği yönünde bilgiler paylaşıldı.

Yeni emekli olan birisi emekli promosyonu alabilir mi, emekli promosyonu almak için ne yapması gerekir?

Emeklilik süreci yeni başlayan birisinin 1. maaşını aldığı banka ile ya da farklı bir banka ile sözleşme imzalayabileceği yönünde bilgiler kamuoyu ile paylaşıldı. Bunun yanı sıra sözleşme sonrasında 3 senelik taahhüt süresinin başlamış olduğu da aktarıldı.