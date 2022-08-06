En Kolay Kredi Veren Bankalar 100.000 TL İçin Kolları Sıvadı! Daha Önce Başvuru Yapmayanlara İlk Sıra Verildi...

En kolay kredi veren bankalar daha önce limitlerini 50000 TL olarak yaptı ve şimdilerdeyse 100 bin TL'ye kadar onay verdiklerini açıkladılar. Kamu bankaları ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler için sürekli olarak güncel kampanyalar yapan bazı özel bankalardan yapılan açıklama sonrasında banka kredi puanı uygun olan kişilere 100000 TL'ye kadar kredi verileceği açıklandı. Kamu bankaları ise daha önce bankalardan kredi almayan ve sıfır kredi notu olan vatandaşlara bu kredileri vereceğini ve özellikle emekli maaşını kendi bankalarına taşımaları durumunda daha yüksek limitlerde krediler alabileceğini açıkladı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden sıfır kredi notu olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi başvurusunu şubelere giderek kimlik ve gelir, belgeleriyle birlikte yapabilmektedir.

En kolay kredi veren bankalardan 100000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu

Emekli maaşı alan ve sigortalı olarak çalışma maaşını bankalar üzerinden alan vatandaşlar, özellikle kendi banka Şubesi üzerinden yapacakları kredi başvurularında 100000 TL 24 ay vadeli kredi kullanabilir. Kredi başvurusunda bulunacak olan kişiler başvurularını gerçekleştirmek için banka kredi puanı uygun olması durumunda işlem yapmaktadır.

Denizbank, yaptığı kredi kampanyasında SMS ile ve internet sitesi üzerinden başvuru yapan kişilere hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Sms ile DenizBank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 32 80 numarasına göndermeniz durumunda kredi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak onay alan vatandaşlar şubelere giderek kredi kullanmasına gerçekleştirebilir.

Akbank üzerinden de başvuru yapmak isteyen kişiler kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak, 44 25 numarasına mesaj göndermesi durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, kredi şartlarına uygun olmaları durumunda en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgesiyle birlikte de işlem yapabiliyor.

Garanti Bankası üzerinden son iş yerinde 3 aydır sigortalı olarak çalışan vatandaşlar şubelere giderek veya bankanın internet sitesini kullanarak kredi başvurusunda bulunabilirler. Başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen kişilere Garanti Bankası en düşük faiz oranlarından yararlandırmak kaydı ile kredi imkanı sağlamaktadır. Garanti Bankası şubelerine giderek başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler, 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri kullanabilir.