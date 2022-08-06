Emekliye 9780 TL Ödeme hesaplarına yapıldı! Emekli maaş alanlar hesaplarını kontrol etsin...

Emekli olan vatandaşlar için 9780 TL kadar ödemeler, hesaplarına yatırılmaya başlandı. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, sadece Ziraat Bankası değil, diğer kamu bankaları üzerinden de işlemler yapılacağı açıklandı. 9780 TL ödeme alacak olan vatandaşların emekli maaşı Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank veya PTT üzerinde olması durumunda hesaplarına ödemeler yapılıyor. Nakit ihtiyacı olan emekliler için sürekli olarak güncel kampanyalar yapan kamu bankaları, emekli maaşını kendi bankasından alan vatandaşların daha önce bankadan kredi kullanmış olması durumunda olsa bile kredi imkanından faydalandırarak 36 ay vadeli kredi vereceğini açıkladı.

Emekli başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT üzerinden emekli maaş alıyorsanız, şubelere gitmeden ihtiyaç kredisi başvurusunu, mobil uygulamaları üzerinden 7 24 yapabileceğinizi bilmeniz gerekiyor. Bankalar artık kredi başvurularında internet bankacılığı uygulamaları üzerinden alarak onay vermeleri durumunda da kişilerin hesaplarına hemen ödeme yapmaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alıyorsanız başvurunuzu mobil uygulama üzerinden yaparak hem masrafsız hemde gelir belgesiz olarak şubelere gitmeden, hafta sonu olsa bile ihtiyaç kredisi kullanabileceğinizi söylemek istiyoruz. Başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan vatandaşlara acil kredi imkanından faydalanmak için isterlerse de banka şubelerine giderek işlem yapabilmektedir. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapacağınız başvuru sonrasında kredi kullanacak olan vatandaşların ayrıca internet bankacılığı haricinde müşteri hizmetleri numarası üzerinden de başvuru yapabileceğini söyleyebiliriz.

Emekli maaşını PTT üzerinden alan vatandaşlar ise emekli maaşı hesabı üzerinden alacakları kredilerde daha yüksek limitlerde kredi kullanma imkanı sunuluyor. Ptt üzerinden emekli maaş alıyorsanız, cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ptt, yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazarak, 30 50 numarasına mesaj göndermeniz durumunda aktif Bank ile birlikte yapılan bu kredi kampanyasına katılabilirsiniz.