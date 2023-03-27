Emlak Dolandırıcılığında “Mesai Bitti” Yöntemi Çok Yaygınlaştı!

Kendilerini emlakçı olarak tanıtan dolandırıcılar hakkında önemli bilgiler paylaşan Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri, İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar gündemde yer aldı. Tapu müdürlüklerinden veya noterden mesai bitimine yakın randevu alarak satış ücretini banka hesabına havale etmeleri ardından konut almak isteyenleri “Mesai bitti, işlemlere yarın devam edelim.” sözü ile dolandırıcıların kandırdığını söyleyen Çağlar, önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Bu şekilde günde 5-6 dolandırıcılık şikayeti aldıklarını söyledi.

Konut sıkıntısının Rusya ve Ukrayna Savaşı ardından kentin göç alması ile başladığı ve otellere yerleştirilen deprem mağduru vatandaşların da ev arayışına girmesiyle devam ettiği anlatıldı. Kentte yer alan satılık 1+1 konut fiyatlarının 1 milyon liradan başladığı ve kiralık evlerin de 7 bin liradan kiralandığı belirtildi. Bunun yanı sıra bölgede kiralık ve satılık konutun yok denecek kadar az sayıda olduğu da ifade edildi.

Çağlar ev arayışına giren kişilerin internet sitelerinde bulunan ilanlara yoğun ilgi gösterdiğini belirtti ve son günlerde sıklıkla yaşanmakta olan dolandırıcılık olayları hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Dolandırıcıların kendilerini emlakçı olarak tanıttığını ya da yakınlarına ait olan evleri sattığını ifade eden Çağlar merak edilenleri yanıtladı. Satış fiyatının bir bölümünün başkasına ait banka hesabına gönderilmesi sonrasında dolandırıcıların tapu müdürlüklerinden mesai bitimine yakın saatlerde randevu almayı tercih ettiğini açıkladı.

Dolandırıcıların tapu müdürlüğüne gidildiği zaman da “Mesai bitti, işlemler yarına kaldı.” diyerek ev almak isteyenleri kandırdığını ifade etti. Çağlar son günlerde dolandırıcıların bu yöntem ile insanları sıklıkla mağdur ettiği konusuna vurguda bulundu.

Genel olarak para aktarma sırasında dolandırılma işlemlerinin olduğunu ifade eden Çağlar, evi alacak kişinin satış ücretinin bir bölümünü gönderdiğini ve kalanının başka hesaba gönderilmesinin talep edildiğini açıkladı. Ev alacak kişilere bir uyarıda bulunan Çağlar mutlaka paranın tamamının ev sahibinin hesabına gönderilmesi gerektiğini söyledi.