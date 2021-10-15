Emekliyi Sevindiren Haber, Artık Bankaya Gitmek Yok, Hesabınıza Nakit Yatacak. Emekli olan kişileri sevindiren haber geldi. Emekli olan kişiler daha önce kredi ve kredi ödemelerini alabilmek için banka şubelerine giderek işlem yapıyorlardı. Kamu bankaları ve özel bankaların yapmış olduğu bu kampanyalar sonrasında artık banka şubelerine gitmeden de internet üzerinden başvuru yapılabilecek ve ayrıca kredi onayı aldığımız zaman mobil uygulama ile kendi hesabınıza bu kredileri aktarabileceksiniz. Emekli maaşı almış olduğunuz hesap üzerinden yapacağınız kredi kampanyası başvurusunda sizlere hızlı bir şekilde sonuç verilecek ve onaylanan kredi'nin ne kadar olduğu da sms ile bildirilerek hesabınıza aktarıp aktarmayazacağınız sorulacaktır. Emekli maaşı almış olduğumuz hesap üzerinden yapacağınız kredi başvuruları sonrasında sizlere hızlı bir şekilde sonuç verilecek ve 36 ay vadeye kadar yüksek limitlerde krediler kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankası mobil uygulama üzerinden emekli kredisi veriyor

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan müşteriler banka şubelerinden kimlikleri ile birlikte gelir belgesiz kredi başvurusu yapabildiği gibi ayrıca bankanın mobil uygulaması üzerinden de emekli kredisi başvurusunda bulunabiliyorlar. Ziraat Bankası üzerinden yapılan bu kampanya sonrasında mobil uygulamaya giriş yapabilmeniz için banka internet bankacılığı şifresi almanız gerekmektedir. Ziraat Bankası emekli maaşı alan müşterilere ihtiyaç kredisi verdiği zaman düşük faiz oranları ile hızlı bir şekilde işlem yapacak ve kredi sonucunu hemen hesaba aktaracak. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı almaya müşteriler ise bankanın resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapabilir veya banka şubelerine giderek kimlikleri ile birlikte ilk önce Bankaya maaş taşıma işlemini yapmalı Daha sonra da Kredi başvurusunu yapabilirler.

Akbank'tan emekliye online kredi

Akbank üzerinden de emekli olan müşterilere online ihtiyaç kredisi kampanyası başladı. Akbank üzerinden verilen ihtiyaç kredisi kampanyasında banka şartlarına uygun olan emekliler mobil uygulama şifresi alarak Akbank direkt uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapabilir düşük faizi ve masrafsız krediler ile kredi kullanabilirler. Akbank emekli olan müşterilere 100.000 TL'ye kadar kredi verirken 50.000 tl ye kadar 36 ay vade de 50.000 TL üzerinde ise 24 ay vadeli olarak 3 ay ertelemeli Kredi imkanı sunmaktadır. Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler emekli olmaları durumunda ayrıca en yakın banka şubesinden gelir belgesiz olarak sadece kimlikleri ile birlikte kredi kullanabilir.